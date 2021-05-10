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Американский корабль сделал 30 выстрелов из-за маневров иранских катеров
Американский корабль сделал 30 выстрелов из-за маневров иранских катеров
Корабли Береговой охраны США в понедельник произвели десятки предупредительных выстрелов из-за маневров кораблей Ирана в Ормузском проливе, заявил журналистам... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T21:45
2021-05-10T22:01
ормузский пролив
джон кирби
иран
министерство обороны сша
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Корабли Береговой охраны США в понедельник произвели десятки предупредительных выстрелов из-за маневров кораблей Ирана в Ормузском проливе, заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби."После соблюдения всех соответствующих и надлежащих процедур... корабль Malley Береговой охраны США произвел приблизительно 30 выстрелов из пулемета.... после второго раунда предупредительных выстрелов, 13 быстроходных боевых катеров ВМС КСИР не выходили на связь", - сказал Кирби, добавив что иранские корабли произвели "непрофессиональные маневры" вблизи шести кораблей США.
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ормузский пролив, джон кирби, иран, министерство обороны сша, сша, в мире

Американский корабль сделал 30 выстрелов из-за маневров иранских катеров

21:45 10.05.2021 (обновлено: 22:01 10.05.2021)
 
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Корабли Береговой охраны США в понедельник произвели десятки предупредительных выстрелов из-за маневров кораблей Ирана в Ормузском проливе, заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.
"После соблюдения всех соответствующих и надлежащих процедур... корабль Malley Береговой охраны США произвел приблизительно 30 выстрелов из пулемета.... после второго раунда предупредительных выстрелов, 13 быстроходных боевых катеров ВМС КСИР не выходили на связь", - сказал Кирби, добавив что иранские корабли произвели "непрофессиональные маневры" вблизи шести кораблей США.
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Ормузский проливДжон КирбиИранМинистерство обороны СШАСШАВ мире
 
 
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