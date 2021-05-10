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Американский корабль сделал 30 выстрелов из-за маневров иранских катеров

Американский корабль сделал 30 выстрелов из-за маневров иранских катеров

Корабли Береговой охраны США в понедельник произвели десятки предупредительных выстрелов из-за маневров кораблей Ирана в Ормузском проливе, заявил журналистам... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T21:45

2021-05-10T21:45

2021-05-10T22:01

ормузский пролив

джон кирби

иран

министерство обороны сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Корабли Береговой охраны США в понедельник произвели десятки предупредительных выстрелов из-за маневров кораблей Ирана в Ормузском проливе, заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби."После соблюдения всех соответствующих и надлежащих процедур... корабль Malley Береговой охраны США произвел приблизительно 30 выстрелов из пулемета.... после второго раунда предупредительных выстрелов, 13 быстроходных боевых катеров ВМС КСИР не выходили на связь", - сказал Кирби, добавив что иранские корабли произвели "непрофессиональные маневры" вблизи шести кораблей США.

https://ria.ru/20210507/iran-1731431414.html

ормузский пролив

иран

сша

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ормузский пролив, джон кирби, иран, министерство обороны сша, сша, в мире