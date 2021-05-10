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WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
Соединенные Штаты могут перебросить выводимые из Афганистана войска в странах Средней Азии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T02:40
2021-05-10T03:02
россия
залмай халилзад
вашингтон
министерство обороны сша
джо байден
доха
талибан
сша
в мире
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США захотели разместить дополнительные войска у границ России
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты могут перебросить выводимые из Афганистана войска в странах Средней Азии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Издание отмечает, что Вашингтону необходимы базы для размещения не только военнослужащих, но и беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы оказывать продержку Кабулу и сдерживать боевиков радикального движения "Талибан". По словам представителей правительства США и Пентагона, в качестве возможных мест будущей дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского Залива и отдельные корабли ВМС.По мнению некоторых военных и представителей администрации американского президента Джо Байдена, лучше всего было бы разместить войска в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном. Таким образом, военные смогли бы быстро попасть в страну в случае необходимости. Однако источники подчеркнули, что переброска войск в эти страны оказалась бы непростой из-за "большого военного присутствия" России в регионе и растущего влияния Китая.Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан, где обсудил ситуацию в соседствующей с ними страной. По словам источников газеты, Ташкент и Душанбе заявили о нежелании распространения насилия и выразили беспокойство из-за сложившейся ситуации.Неназванные официальные лица также рассказали газете, что запросов на размещение войск на каких-либо базах в Средней Азии пока не было, сейчас минобороны США взвешивает все за и против. В принятии решения также участвуют Госдепартамент и Белый дом.Как отмечает издание, у Соединенных Штатов ранее было две базы в Средней Азии: по одной в Узбекистане и Киргизии; обе их использовали для дислокации сил и ведения операций в Афганистане. США покинули базу в Узбекистане в 2005 году и почти через десять лет — в Киргизии.Несмотря на ухудшение отношений Вашингтона с Москвой и Пекином, государства, как утверждают официальные лица в США и нескольких других странах, разделяют заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении стабильности в регионе. В Средней Азии, в свою очередь, хотят создать противовес влиянию России и Китая, пишет газета.По данным издания, вывод американских войск может завершиться уже в июле.Ранее администрация США объявила, что к первому мая начнет и до одиннадцатого сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Штаты и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из ближневосточного государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.
https://ria.ru/20210508/tadzhikistan-1731506623.html
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россия, залмай халилзад, вашингтон, министерство обороны сша, джо байден, доха, талибан, сша, в мире

WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России

02:40 10.05.2021 (обновлено: 03:02 10.05.2021)
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты могут перебросить выводимые из Афганистана войска в странах Средней Азии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что Вашингтону необходимы базы для размещения не только военнослужащих, но и беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы оказывать продержку Кабулу и сдерживать боевиков радикального движения "Талибан". По словам представителей правительства США и Пентагона, в качестве возможных мест будущей дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского Залива и отдельные корабли ВМС.
По мнению некоторых военных и представителей администрации американского президента Джо Байдена, лучше всего было бы разместить войска в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном. Таким образом, военные смогли бы быстро попасть в страну в случае необходимости. Однако источники подчеркнули, что переброска войск в эти страны оказалась бы непростой из-за "большого военного присутствия" России в регионе и растущего влияния Китая.
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан, где обсудил ситуацию в соседствующей с ними страной. По словам источников газеты, Ташкент и Душанбе заявили о нежелании распространения насилия и выразили беспокойство из-за сложившейся ситуации.
Неназванные официальные лица также рассказали газете, что запросов на размещение войск на каких-либо базах в Средней Азии пока не было, сейчас минобороны США взвешивает все за и против. В принятии решения также участвуют Госдепартамент и Белый дом.
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Как отмечает издание, у Соединенных Штатов ранее было две базы в Средней Азии: по одной в Узбекистане и Киргизии; обе их использовали для дислокации сил и ведения операций в Афганистане. США покинули базу в Узбекистане в 2005 году и почти через десять лет — в Киргизии.
Несмотря на ухудшение отношений Вашингтона с Москвой и Пекином, государства, как утверждают официальные лица в США и нескольких других странах, разделяют заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении стабильности в регионе. В Средней Азии, в свою очередь, хотят создать противовес влиянию России и Китая, пишет газета.
По данным издания, вывод американских войск может завершиться уже в июле.
Ранее администрация США объявила, что к первому мая начнет и до одиннадцатого сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Штаты и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из ближневосточного государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.
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РоссияЗалмай ХалилзадВашингтонМинистерство обороны СШАДжо БайденДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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