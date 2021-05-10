"С ума сойти": россиянин шокировал американцев рассказами о Дне Победы
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский блогер Глеб Маврин, который живет в Лос-Анджелесе, удивил американцев рассказами о Дне Победы в рамках своего шоу на YouTube.
"Каждый год 9 мая начиная с 1945 года у нас большое празднование. Для нас это святой праздник. Это очень значимо для нас, когда Советский Союз выиграл Вторую Мировую <…> Мы потеряли 25 миллионов человек, почти каждая семья", — рассказал Маврин.
"С ума сойти", — отреагировал один из американцев.
Блогер уточнил собеседникам, что День Победы отмечают в России каждый год. При этом праздник сопровожден парадами и салютами.
"Мы не знаем, насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят (в школе. — Прим. ред.) только то, что считают нужным", — признался один из собеседников.
После этого Маврин включил американцам песню Льва Лещенко "День Победы".
"Это очень мощно, это чувствуется. Такая страсть в этой песне. Видно, что все очень увлечены этим. Этот день многое значит для вас. Он показывает вашу силу. Мне нравится эта песня. Она звучит как клятва верности", — высказался участник шоу.
"Они потеряли много людей, но они выиграли. Это тот самый день, когда все закончилось. Видно, что люди любят это", — отметил другой.
Также американцы прослушали композиции "Идет солдат по городу" в исполнении Алексея Гомана и группы "Блестящие" и "Темная ночь" в исполнении Басты. Они высоко оценили глубокий смысл песен, перевод на английский к которым им представили в субтитрах.
В конце ролика приглашенные на шоу американцы признались, что хотели бы в ближайшее время посетить Россию.