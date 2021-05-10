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"С ума сойти": россиянин шокировал американцев рассказами о Дне Победы
"С ума сойти": россиянин шокировал американцев рассказами о Дне Победы
Российский блогер Глеб Маврин, который живет в Лос-Анджелесе, удивил американцев рассказами о Дне Победы в рамках своего шоу на YouTube. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T04:03
2021-05-10T04:03
лев лещенко
вторая мировая война (1939-1945)
день победы-2021
глеб маврин
россия
день победы
youtube
баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский блогер Глеб Маврин, который живет в Лос-Анджелесе, удивил американцев рассказами о Дне Победы в рамках своего шоу на YouTube.Сначала ведущий спросил гостей, что они знают о Второй Мировой войне. Один из них предположил, что СССР сражались с США. После этого блогер пояснил, что страны-участницы Антигитлеровской коалиции воевали против Германии."С ума сойти", — отреагировал один из американцев.Блогер уточнил собеседникам, что День Победы отмечают в России каждый год. При этом праздник сопровожден парадами и салютами.После этого Маврин включил американцам песню Льва Лещенко "День Победы"."Они потеряли много людей, но они выиграли. Это тот самый день, когда все закончилось. Видно, что люди любят это", — отметил другой.Также американцы прослушали композиции "Идет солдат по городу" в исполнении Алексея Гомана и группы "Блестящие" и "Темная ночь" в исполнении Басты. Они высоко оценили глубокий смысл песен, перевод на английский к которым им представили в субтитрах.В конце ролика приглашенные на шоу американцы признались, что хотели бы в ближайшее время посетить Россию.
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лев лещенко, вторая мировая война (1939-1945), глеб маврин, россия, день победы, youtube, баста (василий вакуленко), лос-анджелес, сша, в мире

"С ума сойти": россиянин шокировал американцев рассказами о Дне Победы

04:03 10.05.2021
 
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский блогер Глеб Маврин, который живет в Лос-Анджелесе, удивил американцев рассказами о Дне Победы в рамках своего шоу на YouTube.
Сначала ведущий спросил гостей, что они знают о Второй Мировой войне. Один из них предположил, что СССР сражались с США. После этого блогер пояснил, что страны-участницы Антигитлеровской коалиции воевали против Германии.

"Каждый год 9 мая начиная с 1945 года у нас большое празднование. Для нас это святой праздник. Это очень значимо для нас, когда Советский Союз выиграл Вторую Мировую <…> Мы потеряли 25 миллионов человек, почти каждая семья", — рассказал Маврин.

"С ума сойти", — отреагировал один из американцев.
Блогер уточнил собеседникам, что День Победы отмечают в России каждый год. При этом праздник сопровожден парадами и салютами.

"Мы не знаем, насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят (в школе. Прим. ред.) только то, что считают нужным", — признался один из собеседников.

После этого Маврин включил американцам песню Льва Лещенко "День Победы".

"Это очень мощно, это чувствуется. Такая страсть в этой песне. Видно, что все очень увлечены этим. Этот день многое значит для вас. Он показывает вашу силу. Мне нравится эта песня. Она звучит как клятва верности", — высказался участник шоу.

"Они потеряли много людей, но они выиграли. Это тот самый день, когда все закончилось. Видно, что люди любят это", — отметил другой.
Также американцы прослушали композиции "Идет солдат по городу" в исполнении Алексея Гомана и группы "Блестящие" и "Темная ночь" в исполнении Басты. Они высоко оценили глубокий смысл песен, перевод на английский к которым им представили в субтитрах.
В конце ролика приглашенные на шоу американцы признались, что хотели бы в ближайшее время посетить Россию.
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