https://ria.ru/20210510/voyna-1731624924.html

"С ума сойти": россиянин шокировал американцев рассказами о Дне Победы

"С ума сойти": россиянин шокировал американцев рассказами о Дне Победы

Российский блогер Глеб Маврин, который живет в Лос-Анджелесе, удивил американцев рассказами о Дне Победы в рамках своего шоу на YouTube. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T04:03

2021-05-10T04:03

2021-05-10T04:03

лев лещенко

вторая мировая война (1939-1945)

день победы-2021

глеб маврин

россия

день победы

youtube

баста (василий вакуленко)

лос-анджелес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731624895_0:11:1104:632_1920x0_80_0_0_d0cee7df69009db3a868dfc20b8c5a96.png

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский блогер Глеб Маврин, который живет в Лос-Анджелесе, удивил американцев рассказами о Дне Победы в рамках своего шоу на YouTube.Сначала ведущий спросил гостей, что они знают о Второй Мировой войне. Один из них предположил, что СССР сражались с США. После этого блогер пояснил, что страны-участницы Антигитлеровской коалиции воевали против Германии."С ума сойти", — отреагировал один из американцев.Блогер уточнил собеседникам, что День Победы отмечают в России каждый год. При этом праздник сопровожден парадами и салютами.После этого Маврин включил американцам песню Льва Лещенко "День Победы"."Они потеряли много людей, но они выиграли. Это тот самый день, когда все закончилось. Видно, что люди любят это", — отметил другой.Также американцы прослушали композиции "Идет солдат по городу" в исполнении Алексея Гомана и группы "Блестящие" и "Темная ночь" в исполнении Басты. Они высоко оценили глубокий смысл песен, перевод на английский к которым им представили в субтитрах.В конце ролика приглашенные на шоу американцы признались, что хотели бы в ближайшее время посетить Россию.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

россия

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лев лещенко, вторая мировая война (1939-1945), глеб маврин, россия, день победы, youtube, баста (василий вакуленко), лос-анджелес, сша, в мире