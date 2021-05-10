https://ria.ru/20210510/vaktsiny-1731658535.html

СМИ: норвежские эксперты призвали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

СМИ: норвежские эксперты призвали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

Экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования в королевстве вакцин AstraZeneca и J&J, а также отдать... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T15:02

2021-05-10T15:02

2021-05-10T15:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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норвегия

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МУРМАНСК, 10 мая - РИА Новости. Экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования в королевстве вакцин AstraZeneca и J&J, а также отдать приоритет в вакцинации молодым людям 18-25 лет, сообщила телекомпания NRK.В Норвегии использование этих двух вакцин было поставлено на паузу до решения экспертной группы, которая изучала риски и должна была вынести свой вердикт до 10 мая.Тем не менее, эксперты рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это на добровольной основе. Кроме того, эксперты полагают, что летние каникулы являются уникальной возможностью для того, чтобы отдать приоритет в вакцинации молодым людям от 18 до 25 лет.

норвегия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , johnson & johnson, норвегия, в мире