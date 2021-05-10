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СМИ: норвежские эксперты призвали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J
СМИ: норвежские эксперты призвали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J
Экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования в королевстве вакцин AstraZeneca и J&J, а также отдать... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:02
2021-05-10T15:02
2021-05-10T15:02
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коронавирус covid-19
astrazeneca
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норвегия
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МУРМАНСК, 10 мая - РИА Новости. Экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования в королевстве вакцин AstraZeneca и J&J, а также отдать приоритет в вакцинации молодым людям 18-25 лет, сообщила телекомпания NRK.В Норвегии использование этих двух вакцин было поставлено на паузу до решения экспертной группы, которая изучала риски и должна была вынести свой вердикт до 10 мая.Тем не менее, эксперты рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это на добровольной основе. Кроме того, эксперты полагают, что летние каникулы являются уникальной возможностью для того, чтобы отдать приоритет в вакцинации молодым людям от 18 до 25 лет.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , johnson & johnson, норвегия, в мире
МУРМАНСК, 10 мая - РИА Новости.
Экспертная группа в Норвегии
рекомендовала правительству королевства отказаться от использования в королевстве вакцин AstraZeneca и J&J, а также отдать приоритет в вакцинации молодым людям 18-25 лет, сообщила телекомпания NRK
.
В Норвегии использование этих двух вакцин было поставлено на паузу до решения экспертной группы, которая изучала риски и должна была вынести свой вердикт до 10 мая.
"Комиссия рекомендовала отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Jonson & Jonson, а также поставить в очередь на вакцинацию молодых людей", - говорится в сообщении.
Тем не менее, эксперты рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это на добровольной основе. Кроме того, эксперты полагают, что летние каникулы являются уникальной возможностью для того, чтобы отдать приоритет в вакцинации молодым людям от 18 до 25 лет.