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В Ульяновске девять человек пострадали в ДТП
В Ульяновске девять человек пострадали в ДТП
Девять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T14:26
2021-05-10T17:14
россия
ульяновская область
ульяновск
происшествия
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САМАРА, 10 мая - РИА Новости. Девять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла в понедельник около 12.45 (11.45 мск) на дороге возле районного поселка Ишеевка в Ульяновске, столкнулись Skoda Rapid и Lada Priora."В результате ДТП девять человек доставлены в медицинское учреждение, из них двое – водители транспортных средств и двое – несовершеннолетние пассажиры 2011 и 2017 годов рождения", - говорится в сообщении.По информации минздрава региона, в приемное отделение Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова на скорой доставили шестерых пострадавших. "В настоящее время все пациенты обследуются, осматриваются врачами, после установления диагноза будет принято решение о госпитализации пациентов и дальнейшей тактике лечения", - уточнили в ведомстве.Прокуратура организовала проверку после ДТП, сообщается на сайте областной прокуратуры."Прокуратура Ленинского района города Ульяновска проводит проверку в связи с оказанием сегодня, 10 мая 2021 года, медицинской помощи девяти жителям региона, в том числе двум малолетним детям", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что по предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя автомобиля Skoda Rapid на трассе "Ульяновск-Ишеевка".
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россия, ульяновская область, ульяновск, происшествия

В Ульяновске девять человек пострадали в ДТП

14:26 10.05.2021 (обновлено: 17:14 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 10 мая - РИА Новости. Девять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла в понедельник около 12.45 (11.45 мск) на дороге возле районного поселка Ишеевка в Ульяновске, столкнулись Skoda Rapid и Lada Priora.
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"В результате ДТП девять человек доставлены в медицинское учреждение, из них двое – водители транспортных средств и двое – несовершеннолетние пассажиры 2011 и 2017 годов рождения", - говорится в сообщении.
По информации минздрава региона, в приемное отделение Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова на скорой доставили шестерых пострадавших. "В настоящее время все пациенты обследуются, осматриваются врачами, после установления диагноза будет принято решение о госпитализации пациентов и дальнейшей тактике лечения", - уточнили в ведомстве.
Прокуратура организовала проверку после ДТП, сообщается на сайте областной прокуратуры.
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"Прокуратура Ленинского района города Ульяновска проводит проверку в связи с оказанием сегодня, 10 мая 2021 года, медицинской помощи девяти жителям региона, в том числе двум малолетним детям", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя автомобиля Skoda Rapid на трассе "Ульяновск-Ишеевка".
 
РоссияУльяновская областьУльяновскПроисшествия
 
 
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