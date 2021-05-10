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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210510/ukraina-1731668643.html
В УПЦ заявили о попытке захвата ее храма в Ровенской области
В УПЦ заявили о попытке захвата ее храма в Ровенской области
Последователи так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в Ровенской области,... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T16:27
2021-05-10T16:27
религия и мировоззрение
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
украинская православная церковь
петр порошенко
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 10 мая - РИА Новости. Последователи так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ)&nbsp; попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в Ровенской области, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте УПЦ.Отмечается, что в захвате храма принимали участие представители муниципальной охраны из города Вараш и два районных депутата - Геннадий Деревянчук и Степан Жданюк.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.
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православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, украинская православная церковь, петр порошенко, киев, украина, в мире

В УПЦ заявили о попытке захвата ее храма в Ровенской области

16:27 10.05.2021
 
© Артем БуденныйСобор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк "Патриот".
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк Патриот. - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Артем Буденный
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 мая - РИА Новости. Последователи так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ)  попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в Ровенской области, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте УПЦ.

"Около 6.00 (совпадает с мск - ред.) в селе Заболотье, Владимирецкого района Ровенской области, последователи ПЦУ при поддержке районных депутатов захватили храм УПЦ в Сарненской епархии в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Позже по результатам переговоров с представителями ПЦУ, храм канонической Церкви в селе Заболотье опечатали, а ключи отдали на хранение представителям правопорядка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в захвате храма принимали участие представители муниципальной охраны из города Вараш и два районных депутата - Геннадий Деревянчук и Степан Жданюк.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк Патриот - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 13:25Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархатУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
 
 
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