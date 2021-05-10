https://ria.ru/20210510/ukraina-1731668643.html

В УПЦ заявили о попытке захвата ее храма в Ровенской области

В УПЦ заявили о попытке захвата ее храма в Ровенской области

Последователи так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в Ровенской области,... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T16:27

2021-05-10T16:27

2021-05-10T16:27

религия и мировоззрение

православная церковь украины (пцу)

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КИЕВ, 10 мая - РИА Новости. Последователи так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в Ровенской области, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте УПЦ.Отмечается, что в захвате храма принимали участие представители муниципальной охраны из города Вараш и два районных депутата - Геннадий Деревянчук и Степан Жданюк.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.

https://ria.ru/20210405/upts-1604278877.html

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православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, украинская православная церковь, петр порошенко, киев, украина, в мире