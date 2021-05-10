https://ria.ru/20210510/ukraina-1730369685.html

"Россия — военный противник". Для чего Киев готовит мобилизацию в армию

"Россия — военный противник". Для чего Киев готовит мобилизацию в армию

На Украине упростили мобилизацию резервистов. Это произошло, когда Киев выражал озабоченность обострением в Донбассе. Комплектование армии там — давняя... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T08:00

2021-05-10T08:00

2021-05-10T08:02

россия

жкх

владимир талалай

вооруженные силы украины

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

черкасская область

киев

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. На Украине упростили мобилизацию резервистов. Это произошло, когда Киев выражал озабоченность обострением в Донбассе. Комплектование армии там — давняя проблема, уклонистов очень много. Почему Зеленский, и сам "откосивший" от воинской службы, подписал этот закон — разбиралось РИА Новости. Увеличить силы обороныКак сообщила пресс-служба Офиса президента, новый закон "позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части, стремительно нарастить, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны". Теперь верховный главнокомандующий сможет призывать и тех, кто заключил контракт о службе в резерве, и тех, кто зачислен в военный оперативный резерв в обязательном порядке. Заодно усовершенствовали учет — резервисты, как призывники и военнообязанные, попадут в автоматизированную информационно-телекоммуникационную систему "Оберег". Помимо пряника (обещаны гарантии в сфере труда и образования), потенциальных защитников Украины простимулировали и кнутом. Как уточнили в Офисе президента, "были осовременены" "требования к административной ответственности за нарушение законодательства о воинской обязанности и умышленную порчу или утрату по неосторожности военно-учетных документов". Уклонистам в особый период грозят и уголовной ответственностью. А в марте в Киеве приняли новую военную стратегию. Судя по этому документу, сценарий будущей войны для Украины не очень благоприятный. В тексте упоминались и "территориальная оборона", и "движение сопротивления", и "подготовка населения к защите государства". Украина не стремится достичь военного паритета с Россией, так как это "привело бы к чрезмерной милитаризации государства и истощению национальной экономики". Россия — военный противник, якобы "системно применяющий политические, экономические, информационно-психологические, космические, кибер- и другие средства". Столь воинственные документы готовили при президенте, который, как язвительно напоминали журналисты, в свое время сам уклонился от призыва. Основная цель закона о резервистах — получить возможность пополнять армию, не объявляя мобилизации. Ведь мобилизация и призыв — давняя проблема украинских вооруженных сил. Сбежавшие от призываПосле начала боевых действий в Донбассе была мобилизация, но не очень удачная. В 2017-м депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук, занимавшийся военной пропагандой, объяснял: "После шести волн частичной мобилизации население уже устало от проведения подобных мероприятий, в общем-то, украинцы просто устали от войны". И признавал, что "заставлять людей воевать из-под палки — это тоже не лучший вариант". Действительно, в СМИ писали о бежавших от призыва в Россию или другие страны. Президент Петр Порошенко уверял, что в зону боев мобилизованных не пошлют. "Вооруженные cилы Украины должны быть полностью обеспечены добровольцами, воинами-контрактниками", — говорил глава государства.Опровергал слухи о насильственной мобилизации и замначальника Генштаба ВСУ Владимир Талалай. По его словам, армии хватало контрактников.Но проблема, очевидно, сохранялась, потому что в конце 2018-го военный комиссар Киева информировал, что примерно 80 процентов призывников в украинской столице уклоняются от исполнения воинского долга. А в начале 2020-го Генштаб оценил число уклонистов в 245 тысяч.Заробитчане на подтанцовке Военнослужащий ВСУ Алексей Гржевач вспоминает 2014-2015-й: "Многие пошли в армию, надеясь увидеть на Украине вооруженные силы по типу израильских. Верили, что у нас будет подлинно народная армия. Но, как выяснилось, у нас все то же панско-холопское воинство. Есть правящий класс, а есть основная серая масса холопов". Под "панско-холопскими" традициями Гржевач — потомственный военный — понимает бесконечные поборы с личного состава, отсутствие мотивации даже у контрактников, высокомерное отношение офицеров к рядовым и сержантам. По его словам, деньги на служебную рутину нужны постоянно. "Ремонт автомобилей, покупка вещей для обустройства, все из своего кармана. Компенсировать эти траты за счет сбыта ГСМ (горюче-смазочных материалов), как это практиковали многие сержанты, не получится. Потому что все разворовывается на уровне командиров бригад", — отмечает Гржевач. Он полагает, что волна энтузиазма 2014-2015 годов схлынула — люди разочаровались как в политике, так и в войне. Тогда была поддержка волонтеров, уточняет собеседник РИА Новости, были территориальные батальоны, укомплектованные во многом добровольцами. Сейчас же, хотя нет мобилизации, когда гребли всех подряд, качественно состав хуже, считает Алексей. "На бригаду человек 15-20, которые хотят и готовы воевать, остальные — "заробитчане" (приехавшие на заработки. — Прим. ред.), они так, на подтанцовке. Да и многие ли пожелают участвовать, по сути, в гражданской войне?" — задается он вопросом. Депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник уверен, что в Киеве не стремятся к урегулированию конфликта. Именно об этом свидетельствует и риторика украинских политиков о якобы наступившей разрядке: "Все будет наоборот — чем больше говорят о мире, тем ближе война". Он напоминает, как Киев пытался пополнять вооруженные силы: "Семь волн мобилизации стали катастрофой. В моей Черкасской области в бегах были двенадцать тысяч человек — целая дивизия. Уклонялись и в таких патриотичных областях, как Ивано-Франковская. Причем патриоты убегали в Россию". Правительство Украины учло этот печальный опыт и настроения населения. "Зеленский как матерый уклонист (четыре повестки проигнорировал) понимает психологию человека, который не хочет в армию. Поэтому и принял такой закон, — объясняет Олейник. — Во-первых, сейчас из-за карантина границы закрыты, за кордоном не скроешься. Во-вторых, обложили огромными штрафами. В-третьих, включили в так называемую первую группу резервистов уже отслуживших, их могут призвать без мобилизации. Избежать этого очень сложно".А призывы властей "освобождать" Донбасс уже не действуют, потому что украинцы увидели, что земли у них "освобождают", только чтобы продать.

https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html

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Представившийся генерал-майором ВСУ объяснил причину перехода на сторону ДНР Бывший помощник министра обороны Украины Александр Коломиец на пресс-конференции в "Донецком агентстве новостей" объяснил причину, по которой перешел на сторону ополченцев самопровозглашенной ДНР. 2021-05-10T08:00 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, жкх, владимир талалай, вооруженные силы украины, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, черкасская область, киев