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Россияне сократили расходы на транспорт
Россияне сократили расходы на транспорт
Россияне стали меньше тратить на проезд в транспорте: в первом квартале средний чек на АЗС, общественный транспорт и такси сократился на 7% по сравнению с... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T08:15
2021-05-10T08:15
транспорт
общество
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россияне стали меньше тратить на проезд в транспорте: в первом квартале средний чек на АЗС, общественный транспорт и такси сократился на 7% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров). Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости."Общий чек по всем трем категориям (АЗС, общественный транспорт и такси) в первом квартале прошлого года составляет 605 рублей, а в первом квартале 2021 года - 561 рубль. Таким образом, снижение составило 7%", - предоставили данные аналитики. В рамках исследования они изучили обезличенные данные о динамике операций, совершенных по всем картам банка в категории "транспорт" за первый квартал этого и прошлого года.При этом выяснилось, что средний чек оплаты городского и междугороднего транспорта самый высокий у россиян предпенсионного возраста – 158 рублей. На последнем месте оказались россияне моложе 30 лет со средним чеком в 90 рублей. "В эту категорию, которая оказалась в конце списка, входит еще одна льготная группа – студенты. Судя по всему, именно низкие чеки молодежи и сказались на общих данных статистики", - предположили аналитики.Самые высокие средние суммы трат на транспортные услуги оказались у россиян старшего поколения. Так, у клиентов 60+ средний чек составил 342 рубля. На последнем месте также были клиенты до 30 лет с чеком в 219 рублей.На заправочных станциях самые высокие средние чеки оказались у клиентов старше 60 лет и 51-60 лет - 1 338 рублей и 1 335 рублей соответственно, а замыкают список снова россияне до 30 лет – 995 рублей."Льготные студенческие проездные билеты, которые стоят дешевле обычных, отсутствие собственного транспорта, редкие поездки на такси – можно предположить, что в том числе и эти факторы сказались на столь низких чеках на АЗС у молодежи", - отмечают авторы исследования.
https://ria.ru/20210425/sobyanin-1729821991.html
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транспорт, общество

Россияне сократили расходы на транспорт

08:15 10.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина заходит в вестибюль станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии московского метрополитена
Женщина заходит в вестибюль станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россияне стали меньше тратить на проезд в транспорте: в первом квартале средний чек на АЗС, общественный транспорт и такси сократился на 7% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров). Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.
"Общий чек по всем трем категориям (АЗС, общественный транспорт и такси) в первом квартале прошлого года составляет 605 рублей, а в первом квартале 2021 года - 561 рубль. Таким образом, снижение составило 7%", - предоставили данные аналитики. В рамках исследования они изучили обезличенные данные о динамике операций, совершенных по всем картам банка в категории "транспорт" за первый квартал этого и прошлого года.
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При этом выяснилось, что средний чек оплаты городского и междугороднего транспорта самый высокий у россиян предпенсионного возраста – 158 рублей. На последнем месте оказались россияне моложе 30 лет со средним чеком в 90 рублей. "В эту категорию, которая оказалась в конце списка, входит еще одна льготная группа – студенты. Судя по всему, именно низкие чеки молодежи и сказались на общих данных статистики", - предположили аналитики.
Самые высокие средние суммы трат на транспортные услуги оказались у россиян старшего поколения. Так, у клиентов 60+ средний чек составил 342 рубля. На последнем месте также были клиенты до 30 лет с чеком в 219 рублей.
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На заправочных станциях самые высокие средние чеки оказались у клиентов старше 60 лет и 51-60 лет - 1 338 рублей и 1 335 рублей соответственно, а замыкают список снова россияне до 30 лет – 995 рублей.
"Льготные студенческие проездные билеты, которые стоят дешевле обычных, отсутствие собственного транспорта, редкие поездки на такси – можно предположить, что в том числе и эти факторы сказались на столь низких чеках на АЗС у молодежи", - отмечают авторы исследования.
 
ТранспортОбщество
 
 
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