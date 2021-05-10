https://ria.ru/20210510/transport-1731628635.html

Россияне сократили расходы на транспорт

Россияне сократили расходы на транспорт

Россияне стали меньше тратить на проезд в транспорте: в первом квартале средний чек на АЗС, общественный транспорт и такси сократился на 7% по сравнению с... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T08:15

2021-05-10T08:15

2021-05-10T08:15

транспорт

общество

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россияне стали меньше тратить на проезд в транспорте: в первом квартале средний чек на АЗС, общественный транспорт и такси сократился на 7% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров). Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости."Общий чек по всем трем категориям (АЗС, общественный транспорт и такси) в первом квартале прошлого года составляет 605 рублей, а в первом квартале 2021 года - 561 рубль. Таким образом, снижение составило 7%", - предоставили данные аналитики. В рамках исследования они изучили обезличенные данные о динамике операций, совершенных по всем картам банка в категории "транспорт" за первый квартал этого и прошлого года.При этом выяснилось, что средний чек оплаты городского и междугороднего транспорта самый высокий у россиян предпенсионного возраста – 158 рублей. На последнем месте оказались россияне моложе 30 лет со средним чеком в 90 рублей. "В эту категорию, которая оказалась в конце списка, входит еще одна льготная группа – студенты. Судя по всему, именно низкие чеки молодежи и сказались на общих данных статистики", - предположили аналитики.Самые высокие средние суммы трат на транспортные услуги оказались у россиян старшего поколения. Так, у клиентов 60+ средний чек составил 342 рубля. На последнем месте также были клиенты до 30 лет с чеком в 219 рублей.На заправочных станциях самые высокие средние чеки оказались у клиентов старше 60 лет и 51-60 лет - 1 338 рублей и 1 335 рублей соответственно, а замыкают список снова россияне до 30 лет – 995 рублей."Льготные студенческие проездные билеты, которые стоят дешевле обычных, отсутствие собственного транспорта, редкие поездки на такси – можно предположить, что в том числе и эти факторы сказались на столь низких чеках на АЗС у молодежи", - отмечают авторы исследования.

https://ria.ru/20210425/sobyanin-1729821991.html

https://realty.ria.ru/20210505/eskalator-1731182468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, общество