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В Калининградской области ищут подростка, которого унесло течением реки
В Калининградской области ищут подростка, которого унесло течением реки
Сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры ищут 11-летнего школьника, которого унесло течением реки в Калининградской области, сообщили... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:09
2021-05-10T11:09
россия
умвд по калининградской области
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
прохладный
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры ищут 11-летнего школьника, которого унесло течением реки в Калининградской области, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК России.В правоохранительные органы заявили об исчезновении 11-летнего мальчика из садового товарищества "Калининградец" в Мамоновском городском округе.По предварительным данным, мальчик в компании других детей играл у реки Прохладная. Забравшись на бетонную опору железнодорожного моста, школьник упал в воду, его унесло течением. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты, сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.По данным УМВД по Калининградской области, на розыск школьника был поднят весь личный состав отделения полиции. Полицейские совместно с сотрудниками экстренных служб прочесывают местность.
https://ria.ru/20210509/reka-1731594073.html
россия
калининградская область
прохладный
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россия, умвд по калининградской области, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, прохладный, происшествия

В Калининградской области ищут подростка, которого унесло течением реки

11:09 10.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры ищут 11-летнего школьника, которого унесло течением реки в Калининградской области, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК России.
В правоохранительные органы заявили об исчезновении 11-летнего мальчика из садового товарищества "Калининградец" в Мамоновском городском округе.
"По данному факту Гурьевским межрайонным следственным отделом регионального управления Следственного комитета незамедлительно организована доследственная проверка", - рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, мальчик в компании других детей играл у реки Прохладная. Забравшись на бетонную опору железнодорожного моста, школьник упал в воду, его унесло течением. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты, сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 16:54
В Адыгее троих туристов унесла горная река
По данным УМВД по Калининградской области, на розыск школьника был поднят весь личный состав отделения полиции. Полицейские совместно с сотрудниками экстренных служб прочесывают местность.
 
РоссияУМВД по Калининградской областиСледственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьПрохладныйПроисшествия
 
 
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