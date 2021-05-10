https://ria.ru/20210510/techenie-1731640410.html

В Калининградской области ищут подростка, которого унесло течением реки

В Калининградской области ищут подростка, которого унесло течением реки

Сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры ищут 11-летнего школьника, которого унесло течением реки в Калининградской области, сообщили... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T11:09

2021-05-10T11:09

2021-05-10T11:09

россия

умвд по калининградской области

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

прохладный

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры ищут 11-летнего школьника, которого унесло течением реки в Калининградской области, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК России.В правоохранительные органы заявили об исчезновении 11-летнего мальчика из садового товарищества "Калининградец" в Мамоновском городском округе.По предварительным данным, мальчик в компании других детей играл у реки Прохладная. Забравшись на бетонную опору железнодорожного моста, школьник упал в воду, его унесло течением. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты, сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.По данным УМВД по Калининградской области, на розыск школьника был поднят весь личный состав отделения полиции. Полицейские совместно с сотрудниками экстренных служб прочесывают местность.

https://ria.ru/20210509/reka-1731594073.html

россия

калининградская область

прохладный

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россия, умвд по калининградской области, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, прохладный, происшествия