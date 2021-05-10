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В Омске девушки "поздравили ветеранов" прыжками на батутах у мемориала

В Омске девушки "поздравили ветеранов" прыжками на батутах у мемориала

В Омске местный фитнес-центр опубликовал видео, на котором девушки в военной форме энергично прыгают на батутах около воинского мемориала. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T13:53

2021-05-10T13:53

2021-05-10T19:14

день победы

омск

общество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Омске местный фитнес-центр опубликовал видео, на котором девушки в военной форме энергично прыгают на батутах около воинского мемориала.Публикация появилась на странице фитнес-центра в Instagram, ее приурочили ко Дню Победы.Однако пользователи соцсети не оценили такое поздравление."Это то же самое, что танцевать в холокост", — добавил другой.Некоторые читатели сравнили танец с "прыжками на костях" и призвали участниц ролика извиниться перед ветеранами.Позже фитнес-центр опубликовал новое сообщение, в котором возмутился жесткой реакцией комментаторов, но все-таки принес извинения тем, кого такая акция могла обидеть.

омск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день победы, омск, общество