https://ria.ru/20210510/tantsy-1731653331.html
В Омске девушки "поздравили ветеранов" прыжками на батутах у мемориала
В Омске девушки "поздравили ветеранов" прыжками на батутах у мемориала
В Омске местный фитнес-центр опубликовал видео, на котором девушки в военной форме энергично прыгают на батутах около воинского мемориала. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:53
2021-05-10T13:53
2021-05-10T19:14
день победы
омск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731653753_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_88f90ec090e52666dcf97f2bbd190f6f.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Омске местный фитнес-центр опубликовал видео, на котором девушки в военной форме энергично прыгают на батутах около воинского мемориала.Публикация появилась на странице фитнес-центра в Instagram, ее приурочили ко Дню Победы.Однако пользователи соцсети не оценили такое поздравление."Это то же самое, что танцевать в холокост", — добавил другой.Некоторые читатели сравнили танец с "прыжками на костях" и призвали участниц ролика извиниться перед ветеранами.Позже фитнес-центр опубликовал новое сообщение, в котором возмутился жесткой реакцией комментаторов, но все-таки принес извинения тем, кого такая акция могла обидеть.
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731653753_208:0:1661:1090_1920x0_80_0_0_2957d9fc8fdecddab322a73e3b76d8b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, омск, общество
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
В Омске
местный фитнес-центр опубликовал видео
, на котором девушки в военной форме энергично прыгают на батутах около воинского мемориала.
Публикация появилась на странице фитнес-центра в Instagram, ее приурочили ко Дню Победы.
Однако пользователи соцсети не оценили такое поздравление.
"Нет, ребята. Что-то не то у вас получилось. Клоунада в этот день неуместна", — написал один из комментаторов.
"Это то же самое, что танцевать в холокост", — добавил другой.
Некоторые читатели сравнили танец с "прыжками на костях" и призвали участниц ролика извиниться перед ветеранами.
Позже фитнес-центр опубликовал новое сообщение, в котором возмутился жесткой реакцией комментаторов, но все-таки принес извинения тем, кого такая акция могла обидеть.