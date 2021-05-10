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В Омске девушки "поздравили ветеранов" прыжками на батутах у мемориала
В Омске девушки "поздравили ветеранов" прыжками на батутах у мемориала
В Омске местный фитнес-центр опубликовал видео, на котором девушки в военной форме энергично прыгают на батутах около воинского мемориала. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:53
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день победы
омск
общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Омске местный фитнес-центр опубликовал видео, на котором девушки в военной форме энергично прыгают на батутах около воинского мемориала.Публикация появилась на странице фитнес-центра в Instagram, ее приурочили ко Дню Победы.Однако пользователи соцсети не оценили такое поздравление."Это то же самое, что танцевать в холокост", — добавил другой.Некоторые читатели сравнили танец с "прыжками на костях" и призвали участниц ролика извиниться перед ветеранами.Позже фитнес-центр опубликовал новое сообщение, в котором возмутился жесткой реакцией комментаторов, но все-таки принес извинения тем, кого такая акция могла обидеть.
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день победы, омск, общество

В Омске девушки "поздравили ветеранов" прыжками на батутах у мемориала

13:53 10.05.2021 (обновлено: 19:14 10.05.2021)
 
© @fitness_jumping_omskКадр из видео Instagram-аккаунта "ФИТНЕС на БАТУТАХ"
Кадр из видео Instagram-аккаунта ФИТНЕС на БАТУТАХ - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© @fitness_jumping_omsk
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Омске местный фитнес-центр опубликовал видео, на котором девушки в военной форме энергично прыгают на батутах около воинского мемориала.
Публикация появилась на странице фитнес-центра в Instagram, ее приурочили ко Дню Победы.
Однако пользователи соцсети не оценили такое поздравление.

"Нет, ребята. Что-то не то у вас получилось. Клоунада в этот день неуместна", — написал один из комментаторов.

"Это то же самое, что танцевать в холокост", — добавил другой.
Некоторые читатели сравнили танец с "прыжками на костях" и призвали участниц ролика извиниться перед ветеранами.
Позже фитнес-центр опубликовал новое сообщение, в котором возмутился жесткой реакцией комментаторов, но все-таки принес извинения тем, кого такая акция могла обидеть.
 
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