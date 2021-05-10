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Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в ответ на пуск ракет
Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в ответ на пуск ракет
Танки армии Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет и шаров со взрывчаткой, заявила пресс-служба армии. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T03:42
2021-05-10T03:48
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Танки армии Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет и шаров со взрывчаткой, заявила пресс-служба армии.Вечером в воскресенье армия Израиля сообщила, что из сектора Газа было выпущено две ракеты, одну из них перехватила система ПРО "Железный купол". В ночь на понедельник израильские военные зафиксировали еще два пуска ракет из Газы, которые взорвались, не достигнув цели."В ответ на воздушные шары со взрывчаткой и четыре ракеты, выпущенные вчера в сторону Израиля из Газы, танки вооруженных сил Израиля только что нанесли удар по террористическим объектам ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении в аккаунте армии в Twitter.
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сектор газа, хамас, израиль, в мире

Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в ответ на пуск ракет

03:42 10.05.2021 (обновлено: 03:48 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанкТанк израильских вооруженных сил
Танк израильских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Танки армии Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет и шаров со взрывчаткой, заявила пресс-служба армии.
Вечером в воскресенье армия Израиля сообщила, что из сектора Газа было выпущено две ракеты, одну из них перехватила система ПРО "Железный купол". В ночь на понедельник израильские военные зафиксировали еще два пуска ракет из Газы, которые взорвались, не достигнув цели.
"В ответ на воздушные шары со взрывчаткой и четыре ракеты, выпущенные вчера в сторону Израиля из Газы, танки вооруженных сил Израиля только что нанесли удар по террористическим объектам ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении в аккаунте армии в Twitter.
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