https://ria.ru/20210510/tanki-1731624780.html

Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в ответ на пуск ракет

Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в ответ на пуск ракет

Танки армии Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет и шаров со взрывчаткой, заявила пресс-служба армии. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T03:42

2021-05-10T03:42

2021-05-10T03:48

сектор газа

хамас

израиль

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Танки армии Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет и шаров со взрывчаткой, заявила пресс-служба армии.Вечером в воскресенье армия Израиля сообщила, что из сектора Газа было выпущено две ракеты, одну из них перехватила система ПРО "Железный купол". В ночь на понедельник израильские военные зафиксировали еще два пуска ракет из Газы, которые взорвались, не достигнув цели."В ответ на воздушные шары со взрывчаткой и четыре ракеты, выпущенные вчера в сторону Израиля из Газы, танки вооруженных сил Израиля только что нанесли удар по террористическим объектам ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении в аккаунте армии в Twitter.

https://ria.ru/20210508/ierusalim-1731492283.html

сектор газа

израиль

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2021

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сектор газа, хамас, израиль, в мире