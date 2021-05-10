https://ria.ru/20210510/stress-1731673686.html

Ученые выяснили, чем опасен стресс во время беременности

Ученые выяснили, чем опасен стресс во время беременности

Стресс во время беременности может не только привести к появлению астмы у ребенка, но и передаться будущим поколениям, над окончательным доказательством этого... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T17:27

2021-05-10T17:27

2021-05-10T17:28

здоровье

общество

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая – РИА Новости. Стресс во время беременности может не только привести к появлению астмы у ребенка, но и передаться будущим поколениям, над окончательным доказательством этого работают аргентинские ученые, сообщило агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.Ученые изучили две группы мышей - одни самки подвергались стрессу во время беременности, другие нет. "Мы обнаружили, что у потомства самок, подвергавшихся стрессу, увеличились показатели аллергического воспаления легких", - отметил Феной.Второй задачей ученых было определить, передается ли такое влияние через поколение."Мы позволили потомству расти, не подвергая его каким-либо изменениям, а затем оплодотворили его, чтобы подтвердить, увеличилась ли предрасположенность к развитию астмы у потомства. Результаты показали, что действительно, если во время беременности первая самка подверглась стрессу, то у потомства первой самки, даже если она не испытывала стресса во время беременности, будет потомство с более высокими шансами на астму", - сказал ученый.Теперь ученые продолжат исследование в третьем поколении, чтобы определить, насколько далеко через поколения может влиять стресс и приводить к астме. По их мнению, это возможно.

https://ria.ru/20210402/tvorog-1604038165.html

https://ria.ru/20210401/napitok-1603743910.html

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здоровье, общество