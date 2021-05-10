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Ученые выяснили, чем опасен стресс во время беременности
Ученые выяснили, чем опасен стресс во время беременности
Стресс во время беременности может не только привести к появлению астмы у ребенка, но и передаться будущим поколениям, над окончательным доказательством этого... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T17:27
2021-05-10T17:28
здоровье
общество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая – РИА Новости. Стресс во время беременности может не только привести к появлению астмы у ребенка, но и передаться будущим поколениям, над окончательным доказательством этого работают аргентинские ученые, сообщило агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.Ученые изучили две группы мышей - одни самки подвергались стрессу во время беременности, другие нет. "Мы обнаружили, что у потомства самок, подвергавшихся стрессу, увеличились показатели аллергического воспаления легких", - отметил Феной.Второй задачей ученых было определить, передается ли такое влияние через поколение."Мы позволили потомству расти, не подвергая его каким-либо изменениям, а затем оплодотворили его, чтобы подтвердить, увеличилась ли предрасположенность к развитию астмы у потомства. Результаты показали, что действительно, если во время беременности первая самка подверглась стрессу, то у потомства первой самки, даже если она не испытывала стресса во время беременности, будет потомство с более высокими шансами на астму", - сказал ученый.Теперь ученые продолжат исследование в третьем поколении, чтобы определить, насколько далеко через поколения может влиять стресс и приводить к астме. По их мнению, это возможно.
https://ria.ru/20210402/tvorog-1604038165.html
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здоровье, общество

Ученые выяснили, чем опасен стресс во время беременности

17:27 10.05.2021 (обновлено: 17:28 10.05.2021)
 
© Depositphotos / SIphotographyДевушка в стрессе
Девушка в стрессе - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Depositphotos / SIphotography
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая – РИА Новости. Стресс во время беременности может не только привести к появлению астмы у ребенка, но и передаться будущим поколениям, над окончательным доказательством этого работают аргентинские ученые, сообщило агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.
"Уже много времени изучается влияние, которое оказывает стресс матери во время беременности на восприимчивость к развитию астмы… Мы начали исследование на мышах, чтобы подтвердить это и увидеть эффект", - приводит агентство слова ученого аргентинского научного исследовательского совета Игнасио Феноя.
Ученые изучили две группы мышей - одни самки подвергались стрессу во время беременности, другие нет. "Мы обнаружили, что у потомства самок, подвергавшихся стрессу, увеличились показатели аллергического воспаления легких", - отметил Феной.
Второй задачей ученых было определить, передается ли такое влияние через поколение.
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"Мы позволили потомству расти, не подвергая его каким-либо изменениям, а затем оплодотворили его, чтобы подтвердить, увеличилась ли предрасположенность к развитию астмы у потомства. Результаты показали, что действительно, если во время беременности первая самка подверглась стрессу, то у потомства первой самки, даже если она не испытывала стресса во время беременности, будет потомство с более высокими шансами на астму", - сказал ученый.
Теперь ученые продолжат исследование в третьем поколении, чтобы определить, насколько далеко через поколения может влиять стресс и приводить к астме. По их мнению, это возможно.
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