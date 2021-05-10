https://ria.ru/20210510/sputnik-1731697797.html

Лавров рассказал о переговорах с Баку по производству "Спутника V"

Лавров рассказал о переговорах с Баку по производству "Спутника V"

Ведомства России и Азербайджана ведут предметный диалог по вопросу выпуска российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории республики, заявил в... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T22:20

2021-05-10T22:20

2021-05-10T22:20

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

сергей лавров

ильхам алиев

азербайджан

в мире

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БАКУ, 10 мая - РИА Новости. Ведомства России и Азербайджана ведут предметный диалог по вопросу выпуска российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории республики, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Лавров прибыл в Баку в понедельник, ранее он посетил Ереван, где встретился с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном и и.о. главы МИД Арой Айвазяном."Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане... производство этой вакцины ("Спутника V")", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20210510/sputnik-1731693500.html

россия

азербайджан

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, ильхам алиев, азербайджан, в мире