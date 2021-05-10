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Лавров рассказал о переговорах с Баку по производству "Спутника V"
Лавров рассказал о переговорах с Баку по производству "Спутника V"
Ведомства России и Азербайджана ведут предметный диалог по вопросу выпуска российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории республики, заявил в... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T22:20
2021-05-10T22:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
ильхам алиев
азербайджан
в мире
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БАКУ, 10 мая - РИА Новости. Ведомства России и Азербайджана ведут предметный диалог по вопросу выпуска российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории республики, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Лавров прибыл в Баку в понедельник, ранее он посетил Ереван, где встретился с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном и и.о. главы МИД Арой Айвазяном."Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане... производство этой вакцины ("Спутника V")", - сказал Лавров.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, ильхам алиев, азербайджан, в мире

Лавров рассказал о переговорах с Баку по производству "Спутника V"

22:20 10.05.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
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БАКУ, 10 мая - РИА Новости. Ведомства России и Азербайджана ведут предметный диалог по вопросу выпуска российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории республики, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Лавров прибыл в Баку в понедельник, ранее он посетил Ереван, где встретился с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном и и.о. главы МИД Арой Айвазяном.
"Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане... производство этой вакцины ("Спутника V")", - сказал Лавров.

"Хочу подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины "Спутник V". В этом месяце ожидается еще более значительная партия", - отметил он.

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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровИльхам АлиевАзербайджанВ мире
 
 
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