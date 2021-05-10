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Лавров рассказал о переговорах с Баку по производству "Спутника V"
Лавров рассказал о переговорах с Баку по производству "Спутника V"
Ведомства России и Азербайджана ведут предметный диалог по вопросу выпуска российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории республики, заявил в... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T22:20
2021-05-10T22:20
2021-05-10T22:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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ильхам алиев
азербайджан
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БАКУ, 10 мая - РИА Новости. Ведомства России и Азербайджана ведут предметный диалог по вопросу выпуска российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории республики, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Лавров прибыл в Баку в понедельник, ранее он посетил Ереван, где встретился с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном и и.о. главы МИД Арой Айвазяном."Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане... производство этой вакцины ("Спутника V")", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20210510/sputnik-1731693500.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, ильхам алиев, азербайджан, в мире