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РФПИ: Сан-Марино победило коронавирус благодаря "Спутнику V"
РФПИ: Сан-Марино победило коронавирус благодаря "Спутнику V"
Российская вакцина "Спутник V" позволила Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T16:04
2021-05-10T16:04
2021-05-10T19:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
аргентина
европа
сан-марино
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" позволила Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.В РФПИ отметили, что на пике, в начале апреля, в Сан-Марино регистрировалось порядка 250 случаев COVID-19 в неделю, но с 4 мая там не зафиксировали ни одного нового заражения."Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений. Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС", — подчеркнули в РФПИ.В Сан-Марино не наблюдается и смертей от коронавируса. Ускорилось восстановление экономики и возвращение к нормальной жизни, в госпитале закрыли отделение, предназначенное для пациентов с COVID-19."РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране", — добавили в РФПИ.По данным фонда, первый компонент вакцины получили 74 процента жителей Сан-Марино старше 16 лет, 90 процентов всех прививок — это "Спутник V".В фонде напомнили, что поствакцинационные исследования в таких странах, как Аргентина, Мексика и Венгрия, продемонстрировали, что "Спутник V" — самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса. На сегодняшний день российский препарат зарегистрировали 64 страны с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек."Основой успеха Сан-Марино в защите населения от коронавирусной инфекции стало отсутствие политической мотивированности и предвзятости, в том числе при выборе в пользу российской вакцины "Спутник V", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Поскольку Сан-Марино не входит в ЕС, ему не нужно дожидаться одобрения российского препарата от европейского регулятора. Власти республики решили применять "Спутник V", изучив публикацию в медицинском журнале The Lancet и приняв во внимание положительное мнение руководства института Lazzaro Spallanzani.По данным Института социального обеспечения ISS, число случаев COVID-19 в Сан-Марино, где проживают около 33 тысяч человек, за все время пандемии составляет более пяти тысяч.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, аргентина, европа, сан-марино, в мире
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Российская вакцина "Спутник V" позволила Сан-Марино
стать первой страной в Европе
, победившей коронавирус, сообщил Российский фонд прямых инвестиций
.
В РФПИ отметили, что на пике, в начале апреля, в Сан-Марино регистрировалось порядка 250 случаев COVID-19 в неделю, но с 4 мая там не зафиксировали ни одного нового заражения.
"Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений. Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС", — подчеркнули в РФПИ.
В Сан-Марино не наблюдается и смертей от коронавируса. Ускорилось восстановление экономики и возвращение к нормальной жизни, в госпитале закрыли отделение, предназначенное для пациентов с COVID-19.
"РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране", — добавили в РФПИ.
По данным фонда, первый компонент вакцины получили 74 процента жителей Сан-Марино старше 16 лет, 90 процентов всех прививок — это "Спутник V".
В фонде напомнили, что поствакцинационные исследования в таких странах, как Аргентина
, Мексика
и Венгрия
, продемонстрировали, что "Спутник V" — самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса. На сегодняшний день российский препарат зарегистрировали 64 страны с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.
"Основой успеха Сан-Марино в защите населения от коронавирусной инфекции стало отсутствие политической мотивированности и предвзятости, в том числе при выборе в пользу российской вакцины "Спутник V", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев
.
Поскольку Сан-Марино не входит в ЕС, ему не нужно дожидаться одобрения российского препарата от европейского регулятора. Власти республики решили применять "Спутник V", изучив публикацию в медицинском журнале The Lancet
и приняв во внимание положительное мнение руководства института Lazzaro Spallanzani.
По данным Института социального обеспечения ISS, число случаев COVID-19 в Сан-Марино, где проживают около 33 тысяч человек, за все время пандемии составляет более пяти тысяч.