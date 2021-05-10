Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210510/sputnik-1731666012.html
РФПИ: Сан-Марино победило коронавирус благодаря "Спутнику V"
РФПИ: Сан-Марино победило коронавирус благодаря "Спутнику V"
Российская вакцина "Спутник V" позволила Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T16:04
2021-05-10T19:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
аргентина
европа
сан-марино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730012645_0:39:2001:1164_1920x0_80_0_0_ccd5c727160a85fd53d1516cf6ce8e26.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" позволила Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.В РФПИ отметили, что на пике, в начале апреля, в Сан-Марино регистрировалось порядка 250 случаев COVID-19 в неделю, но с 4 мая там не зафиксировали ни одного нового заражения."Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений. Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС", — подчеркнули в РФПИ.В Сан-Марино не наблюдается и смертей от коронавируса. Ускорилось восстановление экономики и возвращение к нормальной жизни, в госпитале закрыли отделение, предназначенное для пациентов с COVID-19."РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране", — добавили в РФПИ.По данным фонда, первый компонент вакцины получили 74 процента жителей Сан-Марино старше 16 лет, 90 процентов всех прививок — это "Спутник V".В фонде напомнили, что поствакцинационные исследования в таких странах, как Аргентина, Мексика и Венгрия, продемонстрировали, что "Спутник V" — самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса. На сегодняшний день российский препарат зарегистрировали 64 страны с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек."Основой успеха Сан-Марино в защите населения от коронавирусной инфекции стало отсутствие политической мотивированности и предвзятости, в том числе при выборе в пользу российской вакцины "Спутник V", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Поскольку Сан-Марино не входит в ЕС, ему не нужно дожидаться одобрения российского препарата от европейского регулятора. Власти республики решили применять "Спутник V", изучив публикацию в медицинском журнале The Lancet и приняв во внимание положительное мнение руководства института Lazzaro Spallanzani.По данным Института социального обеспечения ISS, число случаев COVID-19 в Сан-Марино, где проживают около 33 тысяч человек, за все время пандемии составляет более пяти тысяч.
аргентина
европа
сан-марино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730012645_0:0:1701:1275_1920x0_80_0_0_7580cae042ab528c41dfe27261652f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, аргентина, европа, сан-марино, в мире

РФПИ: Сан-Марино победило коронавирус благодаря "Спутнику V"

16:04 10.05.2021 (обновлено: 19:42 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняМедицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) в пункте вакцинации от COVID-19
Медицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" позволила Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
В РФПИ отметили, что на пике, в начале апреля, в Сан-Марино регистрировалось порядка 250 случаев COVID-19 в неделю, но с 4 мая там не зафиксировали ни одного нового заражения.
"Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений. Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС", — подчеркнули в РФПИ.
В Сан-Марино не наблюдается и смертей от коронавируса. Ускорилось восстановление экономики и возвращение к нормальной жизни, в госпитале закрыли отделение, предназначенное для пациентов с COVID-19.
"РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране", — добавили в РФПИ.
По данным фонда, первый компонент вакцины получили 74 процента жителей Сан-Марино старше 16 лет, 90 процентов всех прививок — это "Спутник V".
В фонде напомнили, что поствакцинационные исследования в таких странах, как Аргентина, Мексика и Венгрия, продемонстрировали, что "Спутник V" — самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса. На сегодняшний день российский препарат зарегистрировали 64 страны с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.
"Основой успеха Сан-Марино в защите населения от коронавирусной инфекции стало отсутствие политической мотивированности и предвзятости, в том числе при выборе в пользу российской вакцины "Спутник V", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Поскольку Сан-Марино не входит в ЕС, ему не нужно дожидаться одобрения российского препарата от европейского регулятора. Власти республики решили применять "Спутник V", изучив публикацию в медицинском журнале The Lancet и приняв во внимание положительное мнение руководства института Lazzaro Spallanzani.
По данным Института социального обеспечения ISS, число случаев COVID-19 в Сан-Марино, где проживают около 33 тысяч человек, за все время пандемии составляет более пяти тысяч.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetАргентинаЕвропаСан-МариноВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
03:09США помогают в создании биооружия другим странам, заявили в Совбезе
02:49Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"
02:23Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
02:15Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
02:14Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор в летнее время
02:10Врач назвала опасные для аллергиков продукты
01:32Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
01:16ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
01:15Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
01:12Американский ветеран захотел День победы, как в России
01:03Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
00:58Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков
00:26В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
00:19В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
00:12На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
00:11Православные христиане отмечают Радоницу
23:50Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
23:31Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
23:24Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния