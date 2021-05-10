Екатеринбург накрыл смог
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Смог, вызванный природными пожарами, накрыл Екатеринбург утром в понедельник, превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Смог в Екатеринбурге вызван природными пожарами, принимаются меры к их тушению. Всего на территории Свердловской области действуют семь природных пожаров. Все они локализованы", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что угрозы населенным пунктам нет. Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города, превышение ПДК не зафиксировано.
Как уточнили в департаменте информационной политики региона, дым, который достиг Екатеринбурга, пришел в город от лесных пожаров в Курганской области. Также, по их данным, за последние сутки в Свердловской области были обнаружены 16 возгораний на территории лесов, 15 из которых были оперативно ликвидированы. Семь локализованных пожаров являются переходящими — это значит, что с ними невозможно было справиться в течение одних суток. Новых возгораний в понедельник не зафиксировано. Сегодня самолеты вылетят для проведения авиамониторинга на протяженные маршруты, которые пролегают через Алапаевский, Тавдинский, Тугулымский районы и прилегающие территории Екатеринбурга, добавили в департаменте.
По информации Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во многих районах южной половины Свердловской области уровень пожарной опасности достиг чрезвычайного 5 класса, в ближайший период комплексный показатель горимости будет расти. Задымление и запах гари в Екатеринбурге вызван устойчивой атмосферой и слабым ветром, что мешает перемешиванию приземного слоя атмосферы и ее очищению, уточнили в ведомстве.
По постановлению правительства, подписанному губернатором Евгением Куйвашевым, с 30 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических емкостях. За нарушение запрета на применение огня в лесах для граждан предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей.