https://ria.ru/20210510/siriya-1731641987.html

Высший конституционный суд Сирии утвердил трех кандидатов в президенты

Высший конституционный суд Сирии утвердил трех кандидатов в президенты

Высший конституционный суд Сирии отклонил все апелляции, связанные с грядущими президентскими выборами, и утвердил трех кандидатов, включая действующего главу... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T11:30

2021-05-10T11:30

2021-05-10T13:28

война в сирии

башар асад

сирия

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ДАМАСК, 10 мая - РИА Новости. Высший конституционный суд Сирии отклонил все апелляции, связанные с грядущими президентскими выборами, и утвердил трех кандидатов, включая действующего главу государства Башара Асада, заявил глава конституционного суда Мохаммад Ляхам на пресс-конференции в понедельник."Суд изучил апелляции согласно конституции и принял решение отклонить их всех на основании отсутствия какой-либо причины для их предъявления", - сказал Ляхам.По словам главы Конституционного суда, было получено шесть апелляций."Высший конституционный суд окончательно объявляет о президентских выборах, в которых будут участвовать действующий президент и два объявленных кандидата",- добавил Ляхам.За кресло президента Сирии будут бороться Абдаллах Саллюм Абдаллах, Башар Хафез Асад и Махмуд Ахмад Мерии.Согласно решению конституционного суда САР, кандидаты вправе проводить предвыборную кампанию с 16 по 24 мая.Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. Сирийские граждане за пределами страны смогут проголосовать 20 мая.

https://ria.ru/20210428/siriya-1730021840.html

https://ria.ru/20210321/siriya-1602009140.html

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башар асад, сирия, в мире