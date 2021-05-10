https://ria.ru/20210510/siriya-1731641987.html
Высший конституционный суд Сирии утвердил трех кандидатов в президенты
Высший конституционный суд Сирии утвердил трех кандидатов в президенты
Высший конституционный суд Сирии отклонил все апелляции, связанные с грядущими президентскими выборами, и утвердил трех кандидатов, включая действующего главу... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:30
2021-05-10T11:30
2021-05-10T13:28
война в сирии
башар асад
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ДАМАСК, 10 мая - РИА Новости. Высший конституционный суд Сирии отклонил все апелляции, связанные с грядущими президентскими выборами, и утвердил трех кандидатов, включая действующего главу государства Башара Асада, заявил глава конституционного суда Мохаммад Ляхам на пресс-конференции в понедельник."Суд изучил апелляции согласно конституции и принял решение отклонить их всех на основании отсутствия какой-либо причины для их предъявления", - сказал Ляхам.По словам главы Конституционного суда, было получено шесть апелляций."Высший конституционный суд окончательно объявляет о президентских выборах, в которых будут участвовать действующий президент и два объявленных кандидата",- добавил Ляхам.За кресло президента Сирии будут бороться Абдаллах Саллюм Абдаллах, Башар Хафез Асад и Махмуд Ахмад Мерии.Согласно решению конституционного суда САР, кандидаты вправе проводить предвыборную кампанию с 16 по 24 мая.Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. Сирийские граждане за пределами страны смогут проголосовать 20 мая.
https://ria.ru/20210428/siriya-1730021840.html
https://ria.ru/20210321/siriya-1602009140.html
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башар асад, сирия, в мире
ДАМАСК, 10 мая - РИА Новости.
Высший конституционный суд Сирии
отклонил все апелляции, связанные с грядущими президентскими выборами, и утвердил трех кандидатов, включая действующего главу государства Башара Асада
, заявил глава конституционного суда Мохаммад Ляхам на пресс-конференции в понедельник.
"Суд изучил апелляции согласно конституции и принял решение отклонить их всех на основании отсутствия какой-либо причины для их предъявления", - сказал Ляхам.
По словам главы Конституционного суда, было получено шесть апелляций.
"Высший конституционный суд окончательно объявляет о президентских выборах, в которых будут участвовать действующий президент и два объявленных кандидата",- добавил Ляхам.
За кресло президента Сирии будут бороться Абдаллах Саллюм Абдаллах, Башар Хафез Асад и Махмуд Ахмад Мерии.
Согласно решению конституционного суда САР, кандидаты вправе проводить предвыборную кампанию с 16 по 24 мая.
Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая
. Сирийские граждане за пределами страны смогут проголосовать 20 мая.