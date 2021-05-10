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День Победы: праздничные салюты в городах России

День Победы: праздничные салюты в городах России

Праздничный салют в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье, 9 мая, во многих российских городах.

2021-05-10T13:03

2021-05-10T13:03

2021-05-10T13:03

видео

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В Екатеринбурге военнослужащие салютной батареи Центрального военного округа (ЦВО) дали 30 торжественных залпов из исторических пушек ЗИС-3. В Санкт-Петербурге салют произвел дивизион Михайловской военной академии с пляжа Петропавловской крепости. Праздничные фейерверки также могли наблюдать жители Севастополя, Новосибирска и Новороссийска.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

День Победы: праздничные салюты в городах России Праздничный салют в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье, 9 мая, во многих российских городах. В Екатеринбурге военнослужащие салютной батареи Центрального военного округа (ЦВО) дали 30 торжественных залпов из исторических пушек ЗИС-3. В Санкт-Петербурге салют произвел дивизион Михайловской военной академии с пляжа Петропавловской крепости. Праздничные фейерверки также могли наблюдать жители Севастополя, Новосибирска и Новороссийска. 2021-05-10T13:03 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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