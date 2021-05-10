https://ria.ru/20210510/salyut-1731649005.html
День Победы: праздничные салюты в городах России
День Победы: праздничные салюты в городах России
Праздничный салют в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье, 9 мая, во многих российских городах.
2021-05-10T13:03
2021-05-10T13:03
2021-05-10T13:03
видео
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В Екатеринбурге военнослужащие салютной батареи Центрального военного округа (ЦВО) дали 30 торжественных залпов из исторических пушек ЗИС-3. В Санкт-Петербурге салют произвел дивизион Михайловской военной академии с пляжа Петропавловской крепости. Праздничные фейерверки также могли наблюдать жители Севастополя, Новосибирска и Новороссийска.
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РИА Новости
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День Победы: праздничные салюты в городах России
Праздничный салют в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье, 9 мая, во многих российских городах. В Екатеринбурге военнослужащие салютной батареи Центрального военного округа (ЦВО) дали 30 торжественных залпов из исторических пушек ЗИС-3. В Санкт-Петербурге салют произвел дивизион Михайловской военной академии с пляжа Петропавловской крепости. Праздничные фейерверки также могли наблюдать жители Севастополя, Новосибирска и Новороссийска.
2021-05-10T13:03
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PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, видео
День Победы: праздничные салюты в городах России
Праздничный салют в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье, 9 мая, во многих российских городах.
2021-05-10T13:03
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PT1M32S
День Победы: праздничные салюты в городах России
Праздничный салют в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье, 9 мая, во многих российских городах.