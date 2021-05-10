https://ria.ru/20210510/safronov-1731655010.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Сафронову
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Сафронову
Мосгорсуд 25 мая проверит законность решения Лефортовского суда о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T14:13
2021-05-10T14:13
2021-05-10T22:41
иван сафронов
россия
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599644655_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_f0c45e659b8edb8feb185bbafdd6280e.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мосгорсуд 25 мая проверит законность решения Лефортовского суда о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе правозащитного объединения "Команда 29".Лефортовский районный суд Москвы 30 апреля продлил арест Сафронову до 7 июля.Утром того же дня стало известно, что ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова — основного адвоката Сафронова. Ему, как стало известно, вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования".Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российских военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечным получателем секретных сведений были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".
https://radiosputnik.ria.ru/20210430/safronov-1730772319.html
https://ria.ru/20210430/safronov-1730651850.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/safronov-1599650820.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599644655_130:0:2737:1955_1920x0_80_0_0_ffe3203befab18ef74f1ec69789384f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, происшествия