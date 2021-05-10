Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210510/safronov-1731655010.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Сафронову
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Сафронову
Мосгорсуд 25 мая проверит законность решения Лефортовского суда о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T14:13
2021-05-10T22:41
иван сафронов
россия
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599644655_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_f0c45e659b8edb8feb185bbafdd6280e.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мосгорсуд 25 мая проверит законность решения Лефортовского суда о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе правозащитного объединения "Команда 29".Лефортовский районный суд Москвы 30 апреля продлил арест Сафронову до 7 июля.Утром того же дня стало известно, что ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова — основного адвоката Сафронова. Ему, как стало известно, вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования".Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российских военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечным получателем секретных сведений были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".
https://radiosputnik.ria.ru/20210430/safronov-1730772319.html
https://ria.ru/20210430/safronov-1730651850.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/safronov-1599650820.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599644655_130:0:2737:1955_1920x0_80_0_0_ffe3203befab18ef74f1ec69789384f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, происшествия

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Сафронову

14:13 10.05.2021 (обновлено: 22:41 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / Перейти в фотобанкЖурналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда Москвы
Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мосгорсуд 25 мая проверит законность решения Лефортовского суда о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе правозащитного объединения "Команда 29".

"Суд рассмотрит жалобу на продление меры пресечения Ивану Сафронову 25 мая", — сообщили в "Команде 29".

Лефортовский районный суд Москвы 30 апреля продлил арест Сафронову до 7 июля.
Утром того же дня стало известно, что ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова — основного адвоката Сафронова. Ему, как стало известно, вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования".
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 20:07В России
Адвоката Сафронова и ФБК* ограничили в пользовании средствами связи
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российских военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 12:03
Сафронов счел задержание Павлова попыткой оказать на него давление
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечным получателем секретных сведений были США. Вину Сафронов не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 18:50
Адвокат: в деле Сафронова о госизмене есть "секретный свидетель"
Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.
По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".
 
Иван СафроновРоссияРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
03:09США помогают в создании биооружия другим странам, заявили в Совбезе
02:49Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"
02:23Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
02:15Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
02:14Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор в летнее время
02:10Врач назвала опасные для аллергиков продукты
01:32Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
01:16ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
01:15Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
01:12Американский ветеран захотел День победы, как в России
01:03Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
00:58Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков
00:26В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
00:19В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
00:12На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
00:11Православные христиане отмечают Радоницу
23:50Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
23:31Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
23:24Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния