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Турки назвали страны НАТО русофобами и устыдились из-за будущих учений
Турки назвали страны НАТО русофобами и устыдились из-за будущих учений
Читатели турецкого издания Haber7 негативно высказались по поводу предстоящих учений НАТО на Балканах. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T12:25
2021-05-10T12:25
2021-05-10T16:48
россия
нато
турция
грузия
в мире
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 негативно высказались по поводу предстоящих учений НАТО на Балканах.С 17 мая по 2 июня альянс проведет крупнейшие за последние 25 лет маневры Defender Europe — 21, в которых примут участие 26 государств, включая Турцию. В числе стран-участниц — не входящие в НАТО Босния и Герцеговина, Косово, Молдавия, Украина и Грузия.Другие комментаторы назвали НАТО русофобской организацией и призвали прекратить лицемерить.Пользователь под ником Гектюрк считает, что "26 стран не стоят одной России", и назвал их объединение против одного государства позором.Некоторые читатели напомнили, что такие крупные учение стоят миллиарды долларов, которые можно было бы потратить на покупку вакцин для бедных стран.Министр обороны России Сергей Шойгу в конце апреля подчеркнул, что Москва внимательно следит за переброской и развертыванием сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210510/fregat-1731641612.html
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россия, нато, турция, грузия, в мире
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Читатели турецкого издания Haber7
негативно высказались по поводу предстоящих учений НАТО на Балканах.
С 17 мая по 2 июня альянс проведет крупнейшие за последние 25 лет маневры Defender Europe — 21, в которых примут участие 26 государств, включая Турцию. В числе стран-участниц — не входящие в НАТО Босния и Герцеговина, Косово, Молдавия, Украина и Грузия.
"Нам нужно придумать оправдание и не участвовать в этих учениях", — уверен читатель Абдуррахман Демир.
Другие комментаторы назвали НАТО русофобской организацией и призвали прекратить лицемерить.
Пользователь под ником Гектюрк считает, что "26 стран не стоят одной России", и назвал их объединение против одного государства позором.
"А как же сильнейшая в мире Америка? Пусть попробует разобраться с Россией в одиночку", — задался вопросом он.
Некоторые читатели напомнили, что такие крупные учение стоят миллиарды долларов, которые можно было бы потратить на покупку вакцин для бедных стран.
Министр обороны России Сергей Шойгу в конце апреля подчеркнул, что Москва внимательно следит за переброской и развертыванием сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>