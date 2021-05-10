https://ria.ru/20210510/rezhim-1731628797.html

В США ввели режим региональной ЧС после кибератаки на Colonial Pipeline

В США ввели режим региональной ЧС после кибератаки на Colonial Pipeline

Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации после того, как крупнейшая трубопроводная компания Colonial Pipeline приостановила РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T08:19

2021-05-10T08:19

2021-05-10T09:37

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации после того, как крупнейшая трубопроводная компания Colonial Pipeline приостановила работу.Речь идет о южных и восточных штатах: Нью-Йорке, Вирджинии, Флориде, Арканзасе, Техасе, Миссисипи и еще некоторых.В Минтрансе подчеркнули, что необходимо обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива.Colonial Pipeline заявила, что 7 мая подверглась кибератаке, из-за чего отключила некоторые линии, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". По мнению аналитиков, на восстановление может уйти несколько дней. Пока заработали только некоторые мелкие линии между терминалами и пунктами доставки, но основные трубопроводы остаются отключенными.По данным СМИ, атака на Colonial Pipeline велась с применением программы-вымогателя, которая шифрует файлы, а затем требует от жертвы определенную сумму за восстановление доступа. Как сообщает агентство Bloomberg, за взломом стоят хакеры из группировки DarkSide, им удалось похитить у компании 100 гигабайт данных.

https://ria.ru/20210427/khakery-1730133005.html

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сша, миссисипи, арканзас, технологии, безопасность, в мире