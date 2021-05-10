В США ввели режим региональной ЧС после кибератаки на Colonial Pipeline
08:19 10.05.2021 (обновлено: 09:37 10.05.2021)
© AP Photo / Ben MargotНефтеперерабатывающий завод в Калифорнии
© AP Photo / Ben Margot
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации после того, как крупнейшая трубопроводная компания Colonial Pipeline приостановила работу.
"Аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что отразилось на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов", — заявило ведомство.
В Минтрансе подчеркнули, что необходимо обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива.
Colonial Pipeline заявила, что 7 мая подверглась кибератаке, из-за чего отключила некоторые линии, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".
По мнению аналитиков, на восстановление может уйти несколько дней. Пока заработали только некоторые мелкие линии между терминалами и пунктами доставки, но основные трубопроводы остаются отключенными.
По данным СМИ, атака на Colonial Pipeline велась с применением программы-вымогателя, которая шифрует файлы, а затем требует от жертвы определенную сумму за восстановление доступа. Как сообщает агентство Bloomberg, за взломом стоят хакеры из группировки DarkSide, им удалось похитить у компании 100 гигабайт данных.