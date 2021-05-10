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В США ввели режим региональной ЧС после кибератаки на Colonial Pipeline
В США ввели режим региональной ЧС после кибератаки на Colonial Pipeline
Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации после того, как крупнейшая трубопроводная компания Colonial Pipeline приостановила РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T08:19
2021-05-10T09:37
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации после того, как крупнейшая трубопроводная компания Colonial Pipeline приостановила работу.Речь идет о южных и восточных штатах: Нью-Йорке, Вирджинии, Флориде, Арканзасе, Техасе, Миссисипи и еще некоторых.В Минтрансе подчеркнули, что необходимо обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива.Colonial Pipeline заявила, что 7 мая подверглась кибератаке, из-за чего отключила некоторые линии, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". По мнению аналитиков, на восстановление может уйти несколько дней. Пока заработали только некоторые мелкие линии между терминалами и пунктами доставки, но основные трубопроводы остаются отключенными.По данным СМИ, атака на Colonial Pipeline велась с применением программы-вымогателя, которая шифрует файлы, а затем требует от жертвы определенную сумму за восстановление доступа. Как сообщает агентство Bloomberg, за взломом стоят хакеры из группировки DarkSide, им удалось похитить у компании 100 гигабайт данных.
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сша, миссисипи, арканзас, технологии, безопасность, в мире

В США ввели режим региональной ЧС после кибератаки на Colonial Pipeline

08:19 10.05.2021 (обновлено: 09:37 10.05.2021)
 
© AP Photo / Ben MargotНефтеперерабатывающий завод в Калифорнии
Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Ben Margot
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации после того, как крупнейшая трубопроводная компания Colonial Pipeline приостановила работу.

"Аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что отразилось на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов", — заявило ведомство.

Речь идет о южных и восточных штатах: Нью-Йорке, Вирджинии, Флориде, Арканзасе, Техасе, Миссисипи и еще некоторых.
В Минтрансе подчеркнули, что необходимо обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива.
Colonial Pipeline заявила, что 7 мая подверглась кибератаке, из-за чего отключила некоторые линии, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".
По мнению аналитиков, на восстановление может уйти несколько дней. Пока заработали только некоторые мелкие линии между терминалами и пунктами доставки, но основные трубопроводы остаются отключенными.
По данным СМИ, атака на Colonial Pipeline велась с применением программы-вымогателя, которая шифрует файлы, а затем требует от жертвы определенную сумму за восстановление доступа. Как сообщает агентство Bloomberg, за взломом стоят хакеры из группировки DarkSide, им удалось похитить у компании 100 гигабайт данных.
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