https://ria.ru/20210510/razvod-1731624284.html

WSJ раскрыл подробности развода Билла Гейтса с женой

WSJ раскрыл подробности развода Билла Гейтса с женой

Мелинда Гейтс начала готовиться к разводу с основателем Microsoft Биллом Гейтсом почти два года назад, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T03:09

2021-05-10T03:09

2021-05-10T13:33

вашингтон

мелинда гейтс

microsoft corporation

билл гейтс

гавайи

в мире

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"Беспокойство из-за связи с педофилами": раскрыты подробности развода Билла Гейтса с женой

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ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Мелинда Гейтс начала готовиться к разводу с основателем Microsoft Биллом Гейтсом почти два года назад, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и документы.По их информации, госпожа Гейтс по меньшей мере с 2019 года обсуждала вопрос развода с адвокатами, обратившись сразу в несколько юридических фирм. Как отмечает газета, пара не уточнила причину развода, однако источники сообщили, что госпожа Гейтс, помимо прочего, была обеспокоена контактами ее мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.Госпожа Гейтс неоднократно созванивалась с консультантами в октябре 2019 года после того, как в СМИ появились сообщения о встречах Гейтса с Эпстином, следует из документов, которые получило в свое распоряжение издание. Как отмечает газета, представитель Гейтса еще в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпстином благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой.Представители Билла и Мелинды Гейтс отказались комментировать причины развода, пишет газета.Ранее сообщалось, что в понедельник Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о решении развестись. Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210508/razvod-1731494922.html

https://ria.ru/20210505/geyts-1731204180.html

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вашингтон, мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, гавайи, в мире