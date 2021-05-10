Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210510/razvod-1731624284.html
WSJ раскрыл подробности развода Билла Гейтса с женой
WSJ раскрыл подробности развода Билла Гейтса с женой
Мелинда Гейтс начала готовиться к разводу с основателем Microsoft Биллом Гейтсом почти два года назад, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T03:09
2021-05-10T13:33
вашингтон
мелинда гейтс
microsoft corporation
билл гейтс
гавайи
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Беспокойство из-за связи с педофилами": раскрыты подробности развода Билла Гейтса с женой
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731650426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e46703b1a22e9d2b75537d42fea8361a.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Мелинда Гейтс начала готовиться к разводу с основателем Microsoft Биллом Гейтсом почти два года назад, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и документы.По их информации, госпожа Гейтс по меньшей мере с 2019 года обсуждала вопрос развода с адвокатами, обратившись сразу в несколько юридических фирм. Как отмечает газета, пара не уточнила причину развода, однако источники сообщили, что госпожа Гейтс, помимо прочего, была обеспокоена контактами ее мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.Госпожа Гейтс неоднократно созванивалась с консультантами в октябре 2019 года после того, как в СМИ появились сообщения о встречах Гейтса с Эпстином, следует из документов, которые получило в свое распоряжение издание. Как отмечает газета, представитель Гейтса еще в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпстином благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой.Представители Билла и Мелинды Гейтс отказались комментировать причины развода, пишет газета.Ранее сообщалось, что в понедельник Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о решении развестись. Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20210508/razvod-1731494922.html
https://ria.ru/20210505/geyts-1731204180.html
вашингтон
гавайи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731650426_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0084ccc1208899066b4bbfbdfd595ccc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вашингтон, мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, гавайи, в мире

WSJ раскрыл подробности развода Билла Гейтса с женой

03:09 10.05.2021 (обновлено: 13:33 10.05.2021)
 
© AP Photo / Seth WenigБилл и Мелинда Гейтс
Билл и Мелинда Гейтс - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Seth Wenig
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Мелинда Гейтс начала готовиться к разводу с основателем Microsoft Биллом Гейтсом почти два года назад, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и документы.
По их информации, госпожа Гейтс по меньшей мере с 2019 года обсуждала вопрос развода с адвокатами, обратившись сразу в несколько юридических фирм. Как отмечает газета, пара не уточнила причину развода, однако источники сообщили, что госпожа Гейтс, помимо прочего, была обеспокоена контактами ее мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.
Билл Гейтс с супругой Мелиндой - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 16:02
"Недружественное расставание". Появились подробности развода Билла Гейтса
Госпожа Гейтс неоднократно созванивалась с консультантами в октябре 2019 года после того, как в СМИ появились сообщения о встречах Гейтса с Эпстином, следует из документов, которые получило в свое распоряжение издание. Как отмечает газета, представитель Гейтса еще в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпстином благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой.
Представители Билла и Мелинды Гейтс отказались комментировать причины развода, пишет газета.
Ранее сообщалось, что в понедельник Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о решении развестись. Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.
Билл Гейтс с супругой Мелиндой - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 15:24
Стало известно, сколько получила жена Гейтса при разводе
 
ВашингтонМелинда ГейтсMicrosoft CorporationБилл ГейтсГавайиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09В Португалии вынесли приговор полицейским, избившим украинца до смерти
21:52На Храмовой горе в Иерусалиме потушили пожар 0:13
21:47В Палестине сообщили о гибели двадцати человек при авиаударах Израиля
21:45Американский корабль сделал 30 выстрелов из-за маневров иранских катеров
21:16Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня
21:13Байден заявил о непричастности Москвы к кибератаке на трубопровод в США
21:10Лавров и Чавушоглу обсудили поставки "Спутника V" в Турцию
21:06Журналист Welt приехал в Москву и высказался о "главном козыре" Путина
21:06Алиев напомнил Франции о черепах алжирцев в музее
21:03Байден пообещал привлечь атаковавших Colonial Pipeline к ответственности
20:56Нетаньяху пообещал, что атакующие Израиль заплатят высокую цену
20:54Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах
20:52Конфликт между Киргизией и Таджикистаном не завершен, считает Госдеп
20:49NI описал сценарий столкновения России и США в Черном море
20:43Во Франции женщина с ножом напала на полицейского
20:38В Москве вандалы повредили поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре
20:34Волонтер рассказал, как искали пропавшего омского министра
20:30Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
20:19В Донецке открыли памятник павшим героям ДНР
20:13"Грубая махинация": в Минобороны Франции отреагировали на письмо военных
Лента новостейМолния