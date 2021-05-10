Стали известны подробности разговора Путина и Жапарова
13:49 10.05.2021 (обновлено: 16:53 10.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президенты России и Киргизии провели телефонные переговоры, Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что приглашение было принято.
Также главы государств обменялись поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув особую значимость этой даты для народов России и Киргизии.
В разговоре Путин подтвердил готовность Москвы содействовать стабилизации обстановки на границе Киргизии и Таджикистана.
"С учетом состоявшихся на днях в Москве переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Владимир Путин выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами", — заключили в Кремле.
В свою очередь, в пресс-службе главы Киргизии РИА Новости подтвердили, что Жапаров собирается приехать в Россию в конце мая. В Бишкеке уточнили, что в ходе визита планируется обсудить "наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции", уделив особое внимание обеспечению безопасности в регионе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.
Помимо этого, Путин поздравил народ Киргизии с принятием и вступлением в силу новой конституции страны, добавили в пресс-службе Жапарова.