https://ria.ru/20210510/razgovor-1731652625.html

Стали известны подробности разговора Путина и Жапарова

Стали известны подробности разговора Путина и Жапарова

Президенты России и Киргизии провели телефонные переговоры, Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T13:49

2021-05-10T13:49

2021-05-10T16:53

ситуация на границе киргизии и таджикистана

россия

садыр жапаров

владимир путин

таджикистан

киргизия

политика

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президенты России и Киргизии провели телефонные переговоры, Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.Уточняется, что приглашение было принято.Также главы государств обменялись поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув особую значимость этой даты для народов России и Киргизии.В разговоре Путин подтвердил готовность Москвы содействовать стабилизации обстановки на границе Киргизии и Таджикистана.В свою очередь, в пресс-службе главы Киргизии РИА Новости подтвердили, что Жапаров собирается приехать в Россию в конце мая. В Бишкеке уточнили, что в ходе визита планируется обсудить "наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции", уделив особое внимание обеспечению безопасности в регионе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.Помимо этого, Путин поздравил народ Киргизии с принятием и вступлением в силу новой конституции страны, добавили в пресс-службе Жапарова.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, россия, садыр жапаров, владимир путин, таджикистан, киргизия, политика