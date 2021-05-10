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Стали известны подробности разговора Путина и Жапарова
Стали известны подробности разговора Путина и Жапарова
Президенты России и Киргизии провели телефонные переговоры, Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:49
2021-05-10T16:53
ситуация на границе киргизии и таджикистана
россия
садыр жапаров
владимир путин
таджикистан
киргизия
политика
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президенты России и Киргизии провели телефонные переговоры, Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.Уточняется, что приглашение было принято.Также главы государств обменялись поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув особую значимость этой даты для народов России и Киргизии.В разговоре Путин подтвердил готовность Москвы содействовать стабилизации обстановки на границе Киргизии и Таджикистана.В свою очередь, в пресс-службе главы Киргизии РИА Новости подтвердили, что Жапаров собирается приехать в Россию в конце мая. В Бишкеке уточнили, что в ходе визита планируется обсудить "наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции", уделив особое внимание обеспечению безопасности в регионе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.Помимо этого, Путин поздравил народ Киргизии с принятием и вступлением в силу новой конституции страны, добавили в пресс-службе Жапарова.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, россия, садыр жапаров, владимир путин, таджикистан, киргизия, политика

Стали известны подробности разговора Путина и Жапарова

13:49 10.05.2021 (обновлено: 16:53 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президенты России и Киргизии провели телефонные переговоры, Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что приглашение было принято.
Также главы государств обменялись поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув особую значимость этой даты для народов России и Киргизии.
В разговоре Путин подтвердил готовность Москвы содействовать стабилизации обстановки на границе Киргизии и Таджикистана.

"С учетом состоявшихся на днях в Москве переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Владимир Путин выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами", — заключили в Кремле.

В свою очередь, в пресс-службе главы Киргизии РИА Новости подтвердили, что Жапаров собирается приехать в Россию в конце мая. В Бишкеке уточнили, что в ходе визита планируется обсудить "наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции", уделив особое внимание обеспечению безопасности в регионе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.
Помимо этого, Путин поздравил народ Киргизии с принятием и вступлением в силу новой конституции страны, добавили в пресс-службе Жапарова.
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Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаРоссияСадыр ЖапаровВладимир ПутинТаджикистанКиргизияПолитика
 
 
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