Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии
13:36 10.05.2021 (обновлено: 13:41 10.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Разговор состоялся. Скоро будет сообщение", - сказал агентству Песков.
Как сообщили в пресс-службе главы Киргизии, телефонный разговор президентов двух стран состоялся 10 мая по инициативе российской стороны, главы государств поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
"По итогам переговоров стороны договорились о проведении в конце мая т. г. рабочего визита президента Садыра Жапарова в г. Москва, в ходе которого будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС", - заявил представитель пресс-службы.
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По его словам, также во время разговора обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация, связанная с недавним конфликтом на киргизско-таджикском участке государственной границы. "Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова оказать Кыргызской Республике необходимую помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта", - подчеркнули в администрации Жапарова.
Как отмечается, президент России также поздравил народ Киргизии с принятием и вступлением в силу новой конституции страны.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 - пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.