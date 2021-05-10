https://ria.ru/20210510/razgovor-1731651537.html

Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии

Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии

Глава РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T13:36

2021-05-10T13:36

2021-05-10T13:41

ситуация на границе киргизии и таджикистана

россия

садыр жапаров

дмитрий песков

владимир путин

киргизия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Разговор состоялся. Скоро будет сообщение", - сказал агентству Песков.Как сообщили в пресс-службе главы Киргизии, телефонный разговор президентов двух стран состоялся 10 мая по инициативе российской стороны, главы государств поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне."По итогам переговоров стороны договорились о проведении в конце мая т. г. рабочего визита президента Садыра Жапарова в г. Москва, в ходе которого будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, также во время разговора обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация, связанная с недавним конфликтом на киргизско-таджикском участке государственной границы. "Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова оказать Кыргызской Республике необходимую помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта", - подчеркнули в администрации Жапарова.Как отмечается, президент России также поздравил народ Киргизии с принятием и вступлением в силу новой конституции страны.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 - пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210224/otnosheniya-1598320870.html

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, россия, садыр жапаров, дмитрий песков, владимир путин, киргизия, политика