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Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа

Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа

Около 150 ракет выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T23:24

2021-05-10T23:24

2021-05-10T23:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Около 150 ракет выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии."К настоящему моменту из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 150 ракет, десятки из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол", - говорится в сообщении.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире