Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210510/rakety-1731701179.html
Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Около 150 ракет выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T23:24
2021-05-10T23:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148749/94/1487499412_0:84:1679:1028_1920x0_80_0_0_ab122330bedd8b24a4e9ccdd8d78f44d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Около 150 ракет выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии."К настоящему моменту из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 150 ракет, десятки из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол", - говорится в сообщении.
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148749/94/1487499412_99:0:1580:1111_1920x0_80_0_0_173d03361fff76ba0bf8c9fb1b417c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире

Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа

23:24 10.05.2021 (обновлено: 23:44 10.05.2021)
 
© AP Photo / Dan BaliltyПуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Пуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Dan Balilty
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Около 150 ракет выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.
"К настоящему моменту из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 150 ракет, десятки из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол", - говорится в сообщении.
© REUTERS / Mohammed SalemРакеты запущены палестинскими боевиками по Израилю, в Газе 10 мая 2021 года
Ракеты запущены палестинскими боевиками по Израилю, в Газе 10 мая 2021 года - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
Ракеты запущены палестинскими боевиками по Израилю, в Газе 10 мая 2021 года
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
03:09США помогают в создании биооружия другим странам, заявили в Совбезе
02:49Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"
02:23Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
02:15Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
02:14Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор в летнее время
02:10Врач назвала опасные для аллергиков продукты
01:32Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
01:16ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
01:15Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
01:12Американский ветеран захотел День победы, как в России
01:03Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
00:58Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков
00:26В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
00:19В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
00:12На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
00:11Православные христиане отмечают Радоницу
23:50Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
23:31Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
23:24Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния