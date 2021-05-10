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Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
Две ракеты вновь выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, они взорвались на территории Газы, не достигнув цели, следует из заявления пресс-службы израильской РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T00:43
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сектор газа
израиль
ракета
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Две ракеты вновь выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, они взорвались на территории Газы, не достигнув цели, следует из заявления пресс-службы израильской армии.Вечером в воскресенье армия Израиля сообщила, что из сектора Газа было выпущено две ракеты, одну из них перехватила система ПРО "Железный купол"."Террористы в Газе только что выпустили две ракеты в сторону Израиля. Они взорвались внутри Газы, подвергнув опасности палестинских мирных жителей", - говорится в заявлении армии в Twitter.
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сектор газа, израиль, ракета, в мире

Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет

00:43 10.05.2021 (обновлено: 01:32 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкОбмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Ахмет Абед
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Две ракеты вновь выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, они взорвались на территории Газы, не достигнув цели, следует из заявления пресс-службы израильской армии.
Вечером в воскресенье армия Израиля сообщила, что из сектора Газа было выпущено две ракеты, одну из них перехватила система ПРО "Железный купол".
"Террористы в Газе только что выпустили две ракеты в сторону Израиля. Они взорвались внутри Газы, подвергнув опасности палестинских мирных жителей", - говорится в заявлении армии в Twitter.
Израильская армия - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 03:19
Армия Израиля ударила по сектору Газа в ответ на пуск ракеты
 
Сектор ГазаИзраильРакетаВ мире
 
 
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