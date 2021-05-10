https://ria.ru/20210510/rakety-1731621053.html

Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет

Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет

Две ракеты вновь выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, они взорвались на территории Газы, не достигнув цели, следует из заявления пресс-службы израильской РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T00:43

2021-05-10T00:43

2021-05-10T01:32

сектор газа

израиль

ракета

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Две ракеты вновь выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, они взорвались на территории Газы, не достигнув цели, следует из заявления пресс-службы израильской армии.Вечером в воскресенье армия Израиля сообщила, что из сектора Газа было выпущено две ракеты, одну из них перехватила система ПРО "Железный купол"."Террористы в Газе только что выпустили две ракеты в сторону Израиля. Они взорвались внутри Газы, подвергнув опасности палестинских мирных жителей", - говорится в заявлении армии в Twitter.

https://ria.ru/20210509/udar-1731530314.html

сектор газа

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, израиль, ракета, в мире