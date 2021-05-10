https://ria.ru/20210510/rak-1731626772.html
Врач назвал внешний признак предракового состояния
Врач назвал внешний признак предракового состояния
Хирург и онколог Иван Карасев рассказал в Instagram об опасности появления новообразований — полипов — на слизистой оболочке гортани или голосовых связках. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T07:20
2021-05-10T07:20
2021-05-10T11:29
иван карасев
россия
онкология
здоровье
общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Хирург и онколог Иван Карасев рассказал в Instagram об опасности появления новообразований — полипов — на слизистой оболочке гортани или голосовых связках.По его словам, распознать это состояние можно по частому покашливанию, затрудненному дыханию, воспалению и хронической осиплости голоса. При этом игнорирование полипов грозит развитием онкологического заболевания.Медик уточнил, что удаление новообразований показано при быстром росте папиллом в гортани, осиплости или полной потере голоса, а также сужении просвета гортани с нарушением дыхания.Карасев заключил, что при наличии показаний хирургическое вмешательство позволит избежать перерождения полипов в онкогенные образования.
https://ria.ru/20210501/rak-1730794836.html
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иван карасев, россия, онкология, здоровье, общество