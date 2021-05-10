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Врач назвал внешний признак предракового состояния
Врач назвал внешний признак предракового состояния
Хирург и онколог Иван Карасев рассказал в Instagram об опасности появления новообразований — полипов — на слизистой оболочке гортани или голосовых связках. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T07:20
2021-05-10T11:29
иван карасев
россия
онкология
здоровье
общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Хирург и онколог Иван Карасев рассказал в Instagram об опасности появления новообразований — полипов — на слизистой оболочке гортани или голосовых связках.По его словам, распознать это состояние можно по частому покашливанию, затрудненному дыханию, воспалению и хронической осиплости голоса. При этом игнорирование полипов грозит развитием онкологического заболевания.Медик уточнил, что удаление новообразований показано при быстром росте папиллом в гортани, осиплости или полной потере голоса, а также сужении просвета гортани с нарушением дыхания.Карасев заключил, что при наличии показаний хирургическое вмешательство позволит избежать перерождения полипов в онкогенные образования.
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иван карасев, россия, онкология, здоровье, общество

Врач назвал внешний признак предракового состояния

07:20 10.05.2021 (обновлено: 11:29 10.05.2021)
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМужчина с болью в шее
Мужчина с болью в шее - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Хирург и онколог Иван Карасев рассказал в Instagram об опасности появления новообразований — полипов — на слизистой оболочке гортани или голосовых связках.
По его словам, распознать это состояние можно по частому покашливанию, затрудненному дыханию, воспалению и хронической осиплости голоса. При этом игнорирование полипов грозит развитием онкологического заболевания.

"Если вовремя не начать лечение, могут появиться осложнения в виде полного нарушения дыхания, потери голоса, перерождения полипов в злокачественные образования", — пояснил Карасев.

Медик уточнил, что удаление новообразований показано при быстром росте папиллом в гортани, осиплости или полной потере голоса, а также сужении просвета гортани с нарушением дыхания.
"Во время операции важно удалить образования "под корень", чтобы избежать рецидивов в дальнейшем", — рассказал врач.
Карасев заключил, что при наличии показаний хирургическое вмешательство позволит избежать перерождения полипов в онкогенные образования.
3D изображение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 01:38
Онколог дал совет россиянам, у которых в роду были больные раком
 
Иван КарасевРоссияОнкологияЗдоровьеОбщество
 
 
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