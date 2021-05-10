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Путин сообщил о хорошем уровне антител после прививки от коронавируса

Путин сообщил о хорошем уровне антител после прививки от коронавируса

Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" рассказал о последствиях своей вакцинации против коронавируса. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T15:20

2021-05-10T15:20

2021-05-10T16:25

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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СОЧИ, 10 мая — РИА Новости. Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" рассказал о последствиях своей вакцинации против коронавируса.Президент уточнил, что анализы у него взяли накануне. Путин также добавил, что обсудил ход вакцинации в России с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и призвал граждан "продолжать прививочную кампанию".Путин 23 марта и 14 апреля получил первый и второй уколы одной из российских вакцин против коронавируса. Он отмечал, что чувствует себя хорошо, но не стал озвучивать, каким именно препаратом привился.

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2021

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Владимир Путин о прививке: "Взяли анализы, результат позитивный" Владимир Путин рассказал о самочувствии после прививки от COVID 19 2021-05-10T15:20 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество