Путин сообщил о хорошем уровне антител после прививки от коронавируса
15:20 10.05.2021 (обновлено: 16:25 10.05.2021)
СОЧИ, 10 мая — РИА Новости. Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" рассказал о последствиях своей вакцинации против коронавируса.
Президент уточнил, что анализы у него взяли накануне.
"Вы сказали об этих титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности — он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", — сказал глава государства журналистам.
Путин также добавил, что обсудил ход вакцинации в России с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и призвал граждан "продолжать прививочную кампанию".
"Но и, конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь", — добавил президент.
Путин 23 марта и 14 апреля получил первый и второй уколы одной из российских вакцин против коронавируса. Он отмечал, что чувствует себя хорошо, но не стал озвучивать, каким именно препаратом привился.