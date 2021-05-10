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Распространение коронавируса
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Путин сообщил о хорошем уровне антител после прививки от коронавируса
Путин сообщил о хорошем уровне антител после прививки от коронавируса
Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" рассказал о последствиях своей вакцинации против коронавируса. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:20
2021-05-10T16:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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СОЧИ, 10 мая — РИА Новости. Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" рассказал о последствиях своей вакцинации против коронавируса.Президент уточнил, что анализы у него взяли накануне. Путин также добавил, что обсудил ход вакцинации в России с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и призвал граждан "продолжать прививочную кампанию".Путин 23 марта и 14 апреля получил первый и второй уколы одной из российских вакцин против коронавируса. Он отмечал, что чувствует себя хорошо, но не стал озвучивать, каким именно препаратом привился.
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Владимир Путин о прививке: "Взяли анализы, результат позитивный"
Владимир Путин рассказал о самочувствии после прививки от COVID 19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин сообщил о хорошем уровне антител после прививки от коронавируса

15:20 10.05.2021 (обновлено: 16:25 10.05.2021)
 
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СОЧИ, 10 мая — РИА Новости. Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" рассказал о последствиях своей вакцинации против коронавируса.
Президент уточнил, что анализы у него взяли накануне.
"Вы сказали об этих титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности — он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", — сказал глава государства журналистам.
Путин также добавил, что обсудил ход вакцинации в России с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и призвал граждан "продолжать прививочную кампанию".
"Но и, конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь", — добавил президент.
Путин 23 марта и 14 апреля получил первый и второй уколы одной из российских вакцин против коронавируса. Он отмечал, что чувствует себя хорошо, но не стал озвучивать, каким именно препаратом привился.
 
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