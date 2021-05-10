https://ria.ru/20210510/putin-1731652317.html

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Президент РФ Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимодействия и... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T13:44

2021-05-10T13:44

2021-05-10T13:44

ильхам алиев

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимодействия и условились о контактах на разных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.В ходе телефонного разговора Путин и Алиев тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, владимир путин, в мире