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Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Президент РФ Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимодействия и... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:44
2021-05-10T13:44
2021-05-10T13:44
ильхам алиев
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимодействия и условились о контактах на разных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.В ходе телефонного разговора Путин и Алиев тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность.
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