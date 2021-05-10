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В Аргентине чиновник в пандемию пригласил 400 гостей на 15-летие дочери
В Аргентине чиновник в пандемию пригласил 400 гостей на 15-летие дочери
Чиновник из аргентинской провинции Тукуман устроил празднование 15-летия своей дочери и пригласил на него во время пандемии 400 человек, сообщил депутат от... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T16:10
2021-05-10T16:10
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тукуман
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Чиновник из аргентинской провинции Тукуман устроил празднование 15-летия своей дочери и пригласил на него во время пандемии 400 человек, сообщил депутат от провинции Хосе Кано.Празднование 15 лет - самое главное событие в жизни девочки в странах Латинской Америки. Там считается, что именно в этом возрасте начинается взрослая жизнь. День рождения отмечается обычно пышно, с приглашением десятков, сотен, а то и тысяч гостей, все зависит от достатка семьи. К нему готовятся не один месяц. Во время пандемии от празднования с размахом из-за действующих ограничений многим пришлось отказаться."Муниципальный советник Луис Корреа из города Альдеретес, провинция Тукуман, на этих выходных отмечал 15-летие своей дочери с приглашением 400 гостей, среди которых были различные чиновники из правительства провинции", - написал депутат в Twitter и потребовал отставки советника.Эту информацию подтвердило и правительство провинции. В настоящее время дело передано в прокуратуру.Праздник был устроен на свежем воздухе, однако согласно ограничениям, действующим в Тукумане, запрещено собираться на открытых пространствах в количестве больше 20 человек.
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коронавирус covid-19, латинская америка, тукуман, аргентина, в мире

В Аргентине чиновник в пандемию пригласил 400 гостей на 15-летие дочери

16:10 10.05.2021
 
© Фото : Twitter-account of José Cano @JCanoOKАргентинский чиновник Луис Корреа де Альдерете устроил вечеринка в честь 15 летия свой дочери
Аргентинский чиновник Луис Корреа де Альдерете устроил вечеринка в честь 15 летия свой дочери - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Фото : Twitter-account of José Cano @JCanoOK
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Чиновник из аргентинской провинции Тукуман устроил празднование 15-летия своей дочери и пригласил на него во время пандемии 400 человек, сообщил депутат от провинции Хосе Кано.
Празднование 15 лет - самое главное событие в жизни девочки в странах Латинской Америки. Там считается, что именно в этом возрасте начинается взрослая жизнь. День рождения отмечается обычно пышно, с приглашением десятков, сотен, а то и тысяч гостей, все зависит от достатка семьи. К нему готовятся не один месяц. Во время пандемии от празднования с размахом из-за действующих ограничений многим пришлось отказаться.
"Муниципальный советник Луис Корреа из города Альдеретес, провинция Тукуман, на этих выходных отмечал 15-летие своей дочери с приглашением 400 гостей, среди которых были различные чиновники из правительства провинции", - написал депутат в Twitter и потребовал отставки советника.
Эту информацию подтвердило и правительство провинции. В настоящее время дело передано в прокуратуру.
Праздник был устроен на свежем воздухе, однако согласно ограничениям, действующим в Тукумане, запрещено собираться на открытых пространствах в количестве больше 20 человек.
 
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