В Аргентине чиновник в пандемию пригласил 400 гостей на 15-летие дочери
© Фото : Twitter-account of José Cano @JCanoOKАргентинский чиновник Луис Корреа де Альдерете устроил вечеринка в честь 15 летия свой дочери
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Чиновник из аргентинской провинции Тукуман устроил празднование 15-летия своей дочери и пригласил на него во время пандемии 400 человек, сообщил депутат от провинции Хосе Кано.
Празднование 15 лет - самое главное событие в жизни девочки в странах Латинской Америки. Там считается, что именно в этом возрасте начинается взрослая жизнь. День рождения отмечается обычно пышно, с приглашением десятков, сотен, а то и тысяч гостей, все зависит от достатка семьи. К нему готовятся не один месяц. Во время пандемии от празднования с размахом из-за действующих ограничений многим пришлось отказаться.
"Муниципальный советник Луис Корреа из города Альдеретес, провинция Тукуман, на этих выходных отмечал 15-летие своей дочери с приглашением 400 гостей, среди которых были различные чиновники из правительства провинции", - написал депутат в Twitter и потребовал отставки советника.
Эту информацию подтвердило и правительство провинции. В настоящее время дело передано в прокуратуру.
Праздник был устроен на свежем воздухе, однако согласно ограничениям, действующим в Тукумане, запрещено собираться на открытых пространствах в количестве больше 20 человек.
El concejal peronista Luis Correa de Alderetes, en Tucumán, celebró este fin de semana la fiesta de 15 de su hija con 400 invitados entre los que había varios funcionarios del Gobierno Provincial. Se creen impunes. Exigimos inmediatamente su renuncia. pic.twitter.com/3kZEpl92FR— José Cano (@JCanoOK) May 10, 2021