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Пожар в резервуаре с мазутом в Дагестане потушили
Пожар в резервуаре с мазутом в Дагестане потушили
Возгорание резервуара с мазутом объёмом 5 тысяч тонн в Дагестане локализовано, открытый огонь ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T16:32
2021-05-10T16:37
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 10 мая – РИА Новости. Возгорание резервуара с мазутом объёмом 5 тысяч тонн в Дагестане локализовано, открытый огонь ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что от диспетчера ведомственной пожарной части ООО "Дагнефтепродукт" города Махачкалы в 12.50 поступила информация о возгорании резервуара с мазутом объёмом 5 тысяч тонн. Произошёл частичный срыв крыши резервуара, в обваловании (система заградительных сооружений – ред.) находятся ещё три резервуара объёмом по 5 тысяч тонн. Силами МЧС проводится охлаждение резервуаров."В 15.00 пожар локализован. В 15.25 –ликвидация открытого горения. В тушении пожара задействована группировка РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - ред.) 77 человек и 22 единицы техники, из них от МЧС 43 человека и 12 единиц техники", – говорится в сообщении.Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что возгорание резервуара ликвидировано, розлива нефтепродуктов нет.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Спасатели тушат загоревшийся в Дагестане резервуар с мазутом
В Дагестане 10 мая загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тысяч тонн, на месте работают 14 единиц техники.
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республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия

Пожар в резервуаре с мазутом в Дагестане потушили

16:32 10.05.2021 (обновлено: 16:37 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МАХАЧКАЛА, 10 мая – РИА Новости. Возгорание резервуара с мазутом объёмом 5 тысяч тонн в Дагестане локализовано, открытый огонь ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.
Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что от диспетчера ведомственной пожарной части ООО "Дагнефтепродукт" города Махачкалы в 12.50 поступила информация о возгорании резервуара с мазутом объёмом 5 тысяч тонн. Произошёл частичный срыв крыши резервуара, в обваловании (система заградительных сооружений – ред.) находятся ещё три резервуара объёмом по 5 тысяч тонн. Силами МЧС проводится охлаждение резервуаров.
"В 15.00 пожар локализован. В 15.25 –ликвидация открытого горения. В тушении пожара задействована группировка РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - ред.) 77 человек и 22 единицы техники, из них от МЧС 43 человека и 12 единиц техники", – говорится в сообщении.
Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что возгорание резервуара ликвидировано, розлива нефтепродуктов нет.

"В 16.22 – полная ликвидация пожара. Розлива нефтепродуктов нет, уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в окружающей среде не превышает нормы", – говорится в сообщении.

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Республика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МахачкалаПроисшествия
 
 
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