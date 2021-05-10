https://ria.ru/20210510/pozhar-1731669100.html

Пожар в резервуаре с мазутом в Дагестане потушили

Пожар в резервуаре с мазутом в Дагестане потушили

Возгорание резервуара с мазутом объёмом 5 тысяч тонн в Дагестане локализовано, открытый огонь ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T16:32

2021-05-10T16:32

2021-05-10T16:37

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 10 мая – РИА Новости. Возгорание резервуара с мазутом объёмом 5 тысяч тонн в Дагестане локализовано, открытый огонь ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что от диспетчера ведомственной пожарной части ООО "Дагнефтепродукт" города Махачкалы в 12.50 поступила информация о возгорании резервуара с мазутом объёмом 5 тысяч тонн. Произошёл частичный срыв крыши резервуара, в обваловании (система заградительных сооружений – ред.) находятся ещё три резервуара объёмом по 5 тысяч тонн. Силами МЧС проводится охлаждение резервуаров."В 15.00 пожар локализован. В 15.25 –ликвидация открытого горения. В тушении пожара задействована группировка РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - ред.) 77 человек и 22 единицы техники, из них от МЧС 43 человека и 12 единиц техники", – говорится в сообщении.Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что возгорание резервуара ликвидировано, розлива нефтепродуктов нет.

https://ria.ru/20210510/mashina-1731659086.html

махачкала

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Спасатели тушат загоревшийся в Дагестане резервуар с мазутом В Дагестане 10 мая загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тысяч тонн, на месте работают 14 единиц техники. 2021-05-10T16:32 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия