https://ria.ru/20210510/pozhar-1731655495.html

В Дагестане загорелся резервуар с мазутом

В Дагестане загорелся резервуар с мазутом

В Дагестане загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тысяч тонн, на месте работают 14 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T14:19

2021-05-10T14:19

2021-05-10T14:53

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 10 мая – РИА Новости. В Дагестане загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тысяч тонн, на месте работают 14 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону."От диспетчера ведомственной пожарной части ООО "Дагнефтепродукт" города Махачкалы в 12.50 поступила информация о возгорании резервуара с мазутом объёмом 5 тысяч тонн. На месте работают 14 единиц техники", – говорится в сообщении.По информации ведомства, произошёл частичный срыв крыши резервуара, в обваловании (система заградительных сооружений - ред.) находятся ещё три резервуара объёмом по 5 тысяч тонн. Сейчас проводятся работы по охлаждению резервуаров.

https://ria.ru/20210510/pozhar-1731657478.html

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2021

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Спасатели тушат загоревшийся в Дагестане резервуар с мазутом В Дагестане 10 мая загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тысяч тонн, на месте работают 14 единиц техники. 2021-05-10T14:19 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия