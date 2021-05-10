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В Дагестане загорелся резервуар с мазутом
В Дагестане загорелся резервуар с мазутом
В Дагестане загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тысяч тонн, на месте работают 14 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T14:19
2021-05-10T14:53
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 10 мая – РИА Новости. В Дагестане загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тысяч тонн, на месте работают 14 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону."От диспетчера ведомственной пожарной части ООО "Дагнефтепродукт" города Махачкалы в 12.50 поступила информация о возгорании резервуара с мазутом объёмом 5 тысяч тонн. На месте работают 14 единиц техники", – говорится в сообщении.По информации ведомства, произошёл частичный срыв крыши резервуара, в обваловании (система заградительных сооружений - ред.) находятся ещё три резервуара объёмом по 5 тысяч тонн. Сейчас проводятся работы по охлаждению резервуаров.
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РИА Новости
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96
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353
60
Спасатели тушат загоревшийся в Дагестане резервуар с мазутом
В Дагестане 10 мая загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тысяч тонн, на месте работают 14 единиц техники.
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республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Дагестане загорелся резервуар с мазутом

14:19 10.05.2021 (обновлено: 14:53 10.05.2021)
 
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МАХАЧКАЛА, 10 мая – РИА Новости. В Дагестане загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тысяч тонн, на месте работают 14 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.
"От диспетчера ведомственной пожарной части ООО "Дагнефтепродукт" города Махачкалы в 12.50 поступила информация о возгорании резервуара с мазутом объёмом 5 тысяч тонн. На месте работают 14 единиц техники", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, произошёл частичный срыв крыши резервуара, в обваловании (система заградительных сооружений - ред.) находятся ещё три резервуара объёмом по 5 тысяч тонн. Сейчас проводятся работы по охлаждению резервуаров.
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