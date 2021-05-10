Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210510/pozhar-1731644985.html
В Тверской области двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире
В Тверской области двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире
Двое малолетних детей погибли при пожаре в Тверской области, следователи и криминалисты выясняют обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T12:07
2021-05-10T12:12
россия
скр
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
вышний волочек
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731645574_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8daab45e05ef4ccc05bc0f4b504106f2.jpg
РЯЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при пожаре в Тверской области, следователи и криминалисты выясняют обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщило СУ СК по региону."Десятого мая 2021 года в утреннее время в следственный отдел регионального СК России​ поступило сообщение об обнаружении сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара в квартире дома, расположенного по улице Ржевский тракт города Вышнего Волочка, тел двух детей 2017 и 2019 годов рождения. По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", - значится в сообщении.Сотрудники территориального отдела СКР, МЧС и полиции проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. "Для определения точной причины смерти​ детей, а также очага и причин возгорания назначены соответствующие экспертные исследования. По указанию руководства следственного управления СК России по Тверской области для тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии на место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления", - уточнило СУ СК.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Проверка организована и прокуратурой региона, которая уточняет, что трагедия произошла в семье многодетной одинокой матери. Погибли двое малолетних детей, один ребенок с ожогами доставлен в больницу. "По поручению прокурора области Лежникова С.Б. организована проверка причин и условий произошедшей трагедии, в ходе которой будет дана оценка исполнению родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних", - отмечается в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20210510/pozhar-1731641152.html
https://ria.ru/20210510/pozhar-1731630656.html
россия
тверская область
вышний волочек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731645574_132:0:1332:900_1920x0_80_0_0_306683bd40b73b5a63610d131a4373e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, вышний волочек, происшествия

В Тверской области двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире

12:07 10.05.2021 (обновлено: 12:12 10.05.2021)
 
© Фото : СУ СК РР по Тверской областиНа месте пожара по улице Ржевский тракт города Вышнего Волочка Тверской области
На месте пожара по улице Ржевский тракт города Вышнего Волочка Тверской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Фото : СУ СК РР по Тверской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при пожаре в Тверской области, следователи и криминалисты выясняют обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщило СУ СК по региону.
"Десятого мая 2021 года в утреннее время в следственный отдел регионального СК России​ поступило сообщение об обнаружении сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара в квартире дома, расположенного по улице Ржевский тракт города Вышнего Волочка, тел двух детей 2017 и 2019 годов рождения. По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", - значится в сообщении.
На месте пожара в Архангельске. 9 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
11:16
В Архангельске семья погибла при пожаре в квартире
Сотрудники территориального отдела СКР, МЧС и полиции проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. "Для определения точной причины смерти​ детей, а также очага и причин возгорания назначены соответствующие экспертные исследования. По указанию руководства следственного управления СК России по Тверской области для тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии на место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления", - уточнило СУ СК.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
09:01
После пожара в гостинице на Сахалине нашли тело погибшего
Проверка организована и прокуратурой региона, которая уточняет, что трагедия произошла в семье многодетной одинокой матери. Погибли двое малолетних детей, один ребенок с ожогами доставлен в больницу. "По поручению прокурора области Лежникова С.Б. организована проверка причин и условий произошедшей трагедии, в ходе которой будет дана оценка исполнению родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних", - отмечается в сообщении прокуратуры.
 
РоссияСКРСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская областьВышний ВолочекПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
03:09США помогают в создании биооружия другим странам, заявили в Совбезе
02:49Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"
02:23Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
02:15Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
02:14Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор в летнее время
02:10Врач назвала опасные для аллергиков продукты
01:32Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
01:16ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
01:15Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
01:12Американский ветеран захотел День победы, как в России
01:03Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
00:58Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков
00:26В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
00:19В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
00:12На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
00:11Православные христиане отмечают Радоницу
23:50Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
23:31Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
23:24Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния