https://ria.ru/20210510/pozhar-1731644985.html

В Тверской области двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире

В Тверской области двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире

Двое малолетних детей погибли при пожаре в Тверской области, следователи и криминалисты выясняют обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T12:07

2021-05-10T12:07

2021-05-10T12:12

россия

скр

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

вышний волочек

происшествия

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РЯЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при пожаре в Тверской области, следователи и криминалисты выясняют обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщило СУ СК по региону."Десятого мая 2021 года в утреннее время в следственный отдел регионального СК России​ поступило сообщение об обнаружении сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара в квартире дома, расположенного по улице Ржевский тракт города Вышнего Волочка, тел двух детей 2017 и 2019 годов рождения. По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", - значится в сообщении.Сотрудники территориального отдела СКР, МЧС и полиции проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. "Для определения точной причины смерти​ детей, а также очага и причин возгорания назначены соответствующие экспертные исследования. По указанию руководства следственного управления СК России по Тверской области для тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии на место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления", - уточнило СУ СК.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Проверка организована и прокуратурой региона, которая уточняет, что трагедия произошла в семье многодетной одинокой матери. Погибли двое малолетних детей, один ребенок с ожогами доставлен в больницу. "По поручению прокурора области Лежникова С.Б. организована проверка причин и условий произошедшей трагедии, в ходе которой будет дана оценка исполнению родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних", - отмечается в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20210510/pozhar-1731641152.html

https://ria.ru/20210510/pozhar-1731630656.html

россия

тверская область

вышний волочек

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россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, вышний волочек, происшествия