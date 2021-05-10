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В Волгограде трое мужчин погибли при пожаре в квартире

В Волгограде трое мужчин погибли при пожаре в квартире

Трое мужчин погибли при возгорании квартиры в двухэтажном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T11:26

2021-05-10T11:26

2021-05-10T11:26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дзержинский район

волгоград

вологодская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 10 мая - РИА Новости. Трое мужчин погибли при возгорании квартиры в двухэтажном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По информации ГУ МЧС по Вологодской области, в воскресенье вечером в Дзержинском районе Волгограда загорелась квартира в двухэтажном доме, на площади 15 квадратных метров горели домашние вещи.

дзержинский район

волгоград

вологодская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинский район, волгоград, вологодская область, происшествия