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В Волгограде трое мужчин погибли при пожаре в квартире
В Волгограде трое мужчин погибли при пожаре в квартире
Трое мужчин погибли при возгорании квартиры в двухэтажном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:26
2021-05-10T11:26
2021-05-10T11:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дзержинский район
волгоград
вологодская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 10 мая - РИА Новости. Трое мужчин погибли при возгорании квартиры в двухэтажном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По информации ГУ МЧС по Вологодской области, в воскресенье вечером в Дзержинском районе Волгограда загорелась квартира в двухэтажном доме, на площади 15 квадратных метров горели домашние вещи.
дзержинский район
волгоград
вологодская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинский район, волгоград, вологодская область, происшествия