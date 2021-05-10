https://ria.ru/20210510/postradavshie-1731651437.html

Число пострадавших в столкновениях с полицией в Иерусалиме превысило 300

Число пострадавших в столкновениях с полицией в Иерусалиме превысило 300

Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе, возросло до 331, сообщило представительство Красного... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T13:35

2021-05-10T13:35

2021-05-10T17:24

красный полумесяц

в мире

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ГАЗА, 10 мая — РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе, возросло до 331, сообщило представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.В организации также отмечали, что есть пострадавшие и среди медиков.Израильская полиция, со своей стороны, заявила, что в столкновениях пострадали девять ее сотрудников, одному из них потребовалась госпитализация.Беспорядки начались утром у Марокканских ворот, которые находятся между мечетью аль-Акса и Стеной Плача. Как передает палестинское агентство Wafa, полиция стянула туда крупные силы, разместила снайперов во дворах и применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории аль-Аксы. Несколько человек задержали.По словам представителя полиции Михаила Зингермана, беспорядки начались, когда молодые мусульмане стали забрасывать ворота камнями. Сейчас ситуация нормализовалась, добавил он.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Сначала они вспыхнули в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, а вечером 7 мая перекинулись на Храмовую гору, где собрались сотни верующих. По данным Красного Полумесяца, за последние дни ранения получили около 300 палестинцев. Израильская полиция заявляла о как минимум 17 пострадавших стражах порядка. Сегодня отмечается День Иерусалима — в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. Обычно в этот день проходит традиционное шествие с флагами, но на этот раз полиция закрыла евреям доступ на Храмовую гору. В район Старого города перебросили тысячи полицейских и бойцов приграничной полиции.

https://ria.ru/20210510/kadyrov-1731623334.html

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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших. 2021-05-10T13:35 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красный полумесяц, в мире