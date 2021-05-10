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Число пострадавших в столкновениях с полицией в Иерусалиме превысило 300
Число пострадавших в столкновениях с полицией в Иерусалиме превысило 300
Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе, возросло до 331, сообщило представительство Красного... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:35
2021-05-10T17:24
красный полумесяц
в мире
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ГАЗА, 10 мая — РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе, возросло до 331, сообщило представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.В организации также отмечали, что есть пострадавшие и среди медиков.Израильская полиция, со своей стороны, заявила, что в столкновениях пострадали девять ее сотрудников, одному из них потребовалась госпитализация.Беспорядки начались утром у Марокканских ворот, которые находятся между мечетью аль-Акса и Стеной Плача. Как передает палестинское агентство Wafa, полиция стянула туда крупные силы, разместила снайперов во дворах и применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории аль-Аксы. Несколько человек задержали.По словам представителя полиции Михаила Зингермана, беспорядки начались, когда молодые мусульмане стали забрасывать ворота камнями. Сейчас ситуация нормализовалась, добавил он.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Сначала они вспыхнули в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, а вечером 7 мая перекинулись на Храмовую гору, где собрались сотни верующих. По данным Красного Полумесяца, за последние дни ранения получили около 300 палестинцев. Израильская полиция заявляла о как минимум 17 пострадавших стражах порядка. Сегодня отмечается День Иерусалима — в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. Обычно в этот день проходит традиционное шествие с флагами, но на этот раз полиция закрыла евреям доступ на Храмовую гору. В район Старого города перебросили тысячи полицейских и бойцов приграничной полиции.
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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших.
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красный полумесяц, в мире

Число пострадавших в столкновениях с полицией в Иерусалиме превысило 300

13:35 10.05.2021 (обновлено: 17:24 10.05.2021)
 
© REUTERS / Ammar AwadСтолкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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ГАЗА, 10 мая — РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе, возросло до 331, сообщило представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.

"Двести пятьдесят пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме, семь пострадавших в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.

В организации также отмечали, что есть пострадавшие и среди медиков.
Израильская полиция, со своей стороны, заявила, что в столкновениях пострадали девять ее сотрудников, одному из них потребовалась госпитализация.
Беспорядки начались утром у Марокканских ворот, которые находятся между мечетью аль-Акса и Стеной Плача. Как передает палестинское агентство Wafa, полиция стянула туда крупные силы, разместила снайперов во дворах и применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории аль-Аксы. Несколько человек задержали.
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По словам представителя полиции Михаила Зингермана, беспорядки начались, когда молодые мусульмане стали забрасывать ворота камнями. Сейчас ситуация нормализовалась, добавил он.
"Там находятся силы полиции, которые готовы в любой момент принять все меры, чтобы обеспечить общественный порядок", — сказал Зингерман.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Сначала они вспыхнули в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, а вечером 7 мая перекинулись на Храмовую гору, где собрались сотни верующих. По данным Красного Полумесяца, за последние дни ранения получили около 300 палестинцев. Израильская полиция заявляла о как минимум 17 пострадавших стражах порядка.
Сегодня отмечается День Иерусалима — в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. Обычно в этот день проходит традиционное шествие с флагами, но на этот раз полиция закрыла евреям доступ на Храмовую гору. В район Старого города перебросили тысячи полицейских и бойцов приграничной полиции.
 
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