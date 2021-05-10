https://ria.ru/20210510/posolstvo-1731657850.html

Посольство Армении в России предупредило о лжепосредниках

Посольство Армении в России предупредило о лжепосредниках

Посольство Армении в России заявило о случаях мошенничества, связанных с предоставлением консульских услуг. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T14:52

2021-05-10T14:52

2021-05-10T14:53

москва

ростов-на-дону

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731657740_0:249:2753:1798_1920x0_80_0_0_3cf15b4d755f081a6b30f2881226c0be.jpg

ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Посольство Армении в России заявило о случаях мошенничества, связанных с предоставлением консульских услуг."Сообщаем, что посольство периодически получает информацию о попытках со стороны некоторых лиц ввести граждан в заблуждение, предлагая им так называемые "посреднические услуги", связанные с предоставлением консульских услуг", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении на странице дипмиссии в Facebook."Чтобы не стать жертвой мошенников, просим граждан не доверять лицам, которые пытаются выступить в качестве "посредников". Отметим, что все собранные сведения, полученную от граждан информацию о подобных попытках диппредставительство предоставляет в соответствующие органы", - заявили в посольстве.В дипмиссии отметили, что консульские услуги на территории РФ представляются исключительно в консульском отделе посольства в Москве, генеральными консульствами Армении в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульским отделением посольства в Новосибирске и консульским пунктом в Сочи. В других регионах РФ для граждан Армении организовываются выездные консульские приемы, о которых заблаговременно сообщается на официальных страницах в соцсетях и сайте посольства. Размер государственных пошлин для консульских услуг установлены правительством Армении и опубликованы на сайтах МИД Армении и посольства Армении в России.

https://ria.ru/20210406/vymogatelstvo-1727064676.html

москва

ростов-на-дону

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, ростов-на-дону, армения, в мире