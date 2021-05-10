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Посольство Армении в России предупредило о лжепосредниках
Посольство Армении в России предупредило о лжепосредниках
Посольство Армении в России заявило о случаях мошенничества, связанных с предоставлением консульских услуг. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T14:52
2021-05-10T14:53
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ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Посольство Армении в России заявило о случаях мошенничества, связанных с предоставлением консульских услуг."Сообщаем, что посольство периодически получает информацию о попытках со стороны некоторых лиц ввести граждан в заблуждение, предлагая им так называемые "посреднические услуги", связанные с предоставлением консульских услуг", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении на странице дипмиссии в Facebook."Чтобы не стать жертвой мошенников, просим граждан не доверять лицам, которые пытаются выступить в качестве "посредников". Отметим, что все собранные сведения, полученную от граждан информацию о подобных попытках диппредставительство предоставляет в соответствующие органы", - заявили в посольстве.В дипмиссии отметили, что консульские услуги на территории РФ представляются исключительно в консульском отделе посольства в Москве, генеральными консульствами Армении в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульским отделением посольства в Новосибирске и консульским пунктом в Сочи. В других регионах РФ для граждан Армении организовываются выездные консульские приемы, о которых заблаговременно сообщается на официальных страницах в соцсетях и сайте посольства. Размер государственных пошлин для консульских услуг установлены правительством Армении и опубликованы на сайтах МИД Армении и посольства Армении в России.
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москва, ростов-на-дону, армения, в мире

Посольство Армении в России предупредило о лжепосредниках

14:52 10.05.2021 (обновлено: 14:53 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у здания посольства Республики Армения в Москве
Сотрудник правоохранительных органов у здания посольства Республики Армения в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Посольство Армении в России заявило о случаях мошенничества, связанных с предоставлением консульских услуг.
"Сообщаем, что посольство периодически получает информацию о попытках со стороны некоторых лиц ввести граждан в заблуждение, предлагая им так называемые "посреднические услуги", связанные с предоставлением консульских услуг", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении на странице дипмиссии в Facebook.
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Эксперт предупредил о критической ошибке при встрече с мошенниками
"Чтобы не стать жертвой мошенников, просим граждан не доверять лицам, которые пытаются выступить в качестве "посредников". Отметим, что все собранные сведения, полученную от граждан информацию о подобных попытках диппредставительство предоставляет в соответствующие органы", - заявили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что консульские услуги на территории РФ представляются исключительно в консульском отделе посольства в Москве, генеральными консульствами Армении в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульским отделением посольства в Новосибирске и консульским пунктом в Сочи. В других регионах РФ для граждан Армении организовываются выездные консульские приемы, о которых заблаговременно сообщается на официальных страницах в соцсетях и сайте посольства. Размер государственных пошлин для консульских услуг установлены правительством Армении и опубликованы на сайтах МИД Армении и посольства Армении в России.
 
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