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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210510/pomosch-1731646472.html
Директор мечети в Иерусалиме попросил помощи у исламского мира
Директор мечети в Иерусалиме попросил помощи у исламского мира
Директор мечети аль-Акса в Иерусалиме Омар аль-Кесвани обратился за поддержкой к исламскому миру в связи со столкновениями палестинцев и израильской полиции,... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T12:22
2021-05-10T12:22
религия и мировоззрение
религия
красный полумесяц
палестина
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Директор мечети аль-Акса в Иерусалиме Омар аль-Кесвани обратился за поддержкой к исламскому миру в связи со столкновениями палестинцев и израильской полиции, сообщило государственное телевидение Палестины.Источник в министерстве по религиозным делам Палестинцы сообщил прессе, что полиция Израиля изъяла все ключи от мечети аль-Акса.Утром в понедельник в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме получили ранения 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщило представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме. Израильская полиция сообщает о девяти раненых стражах порядка.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.Агентство Wafa сообщило ранее, что израильская полиция стянула крупные силы в район мечети, разместила снайперов в ее дворах, а также использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Несколько человек были задержаны при попытке покинуть аль-Аксу. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция "совершила беспрецедентное варварское нападение" на мечеть.В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля.
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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших.
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религия, красный полумесяц, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире

Директор мечети в Иерусалиме попросил помощи у исламского мира

12:22 10.05.2021
 
© REUTERS / Ammar AwadСотрудники правоохранительных органов Израиля возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Сотрудники правоохранительных органов Израиля возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Директор мечети аль-Акса в Иерусалиме Омар аль-Кесвани обратился за поддержкой к исламскому миру в связи со столкновениями палестинцев и израильской полиции, сообщило государственное телевидение Палестины.
"Призываем исламский мир помочь мечети аль-Акса после штурма мечети еврейскими поселенцами и израильской полицией", - приводит телеканал заявление аль-Кесвани.
Источник в министерстве по религиозным делам Палестинцы сообщил прессе, что полиция Израиля изъяла все ключи от мечети аль-Акса.
Утром в понедельник в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме получили ранения 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщило представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме. Израильская полиция сообщает о девяти раненых стражах порядка.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.
Агентство Wafa сообщило ранее, что израильская полиция стянула крупные силы в район мечети, разместила снайперов в ее дворах, а также использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Несколько человек были задержаны при попытке покинуть аль-Аксу. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция "совершила беспрецедентное варварское нападение" на мечеть.
В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
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