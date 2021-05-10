https://ria.ru/20210510/pomosch-1731646472.html

Директор мечети в Иерусалиме попросил помощи у исламского мира

Директор мечети в Иерусалиме попросил помощи у исламского мира

Директор мечети аль-Акса в Иерусалиме Омар аль-Кесвани обратился за поддержкой к исламскому миру в связи со столкновениями палестинцев и израильской полиции,... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T12:22

2021-05-10T12:22

2021-05-10T12:22

религия и мировоззрение

религия

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ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Директор мечети аль-Акса в Иерусалиме Омар аль-Кесвани обратился за поддержкой к исламскому миру в связи со столкновениями палестинцев и израильской полиции, сообщило государственное телевидение Палестины.Источник в министерстве по религиозным делам Палестинцы сообщил прессе, что полиция Израиля изъяла все ключи от мечети аль-Акса.Утром в понедельник в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме получили ранения 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщило представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме. Израильская полиция сообщает о девяти раненых стражах порядка.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.Агентство Wafa сообщило ранее, что израильская полиция стянула крупные силы в район мечети, разместила снайперов в ее дворах, а также использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Несколько человек были задержаны при попытке покинуть аль-Аксу. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция "совершила беспрецедентное варварское нападение" на мечеть.В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля.

https://ria.ru/20210510/kadyrov-1731623334.html

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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших. 2021-05-10T12:22 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, красный полумесяц, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире