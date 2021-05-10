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Акция "Свет Победы" прошла в России во второй раз
Акция "Свет Победы" прошла в России во второй раз
Акция "Свет Победы", посвященная 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла во второй раз в России 9 Мая, сообщают организаторы мероприятия. В... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T16:05
2021-05-10T16:05
анна хилькевич
саша спилберг (блогер)
россия
день победы
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Акция "Свет Победы", посвященная 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла во второй раз в России 9 Мая, сообщают организаторы мероприятия. В этом году она стала всенародной.В 21.50 по местному времени в каждом из российских регионов участники мероприятия подошли к окнам, предварительно выключив свет, и посветили в них фонариком смартфона, свечой или настольной лампой. Свои действия они снимали на телефон и делились видеозаписями в социальных сетях. Видео с хештегом #СветПобеды в Сети увидели более 34 млн человек.Акцию поддержали многие известные люди, среди которых актриса Анна Хилькевич, певица Лера Туманова, блогеры Саша Спилберг, Саша Лукьянова, Арина Данилова, Катя Шкуро.В этом году участниками акции стали Общероссийский народный фронт, образовательные и культурные организации по всей России.
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анна хилькевич, саша спилберг (блогер), россия, день победы, общероссийский народный фронт, общество

Акция "Свет Победы" прошла в России во второй раз

16:05 10.05.2021
 
© Владимир ФедоренСвеча на окне. Всероссийская акция "Свет Победы"
Свеча на окне. Всероссийская акция Свет Победы - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Владимир Федорен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Акция "Свет Победы", посвященная 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла во второй раз в России 9 Мая, сообщают организаторы мероприятия. В этом году она стала всенародной.
В 21.50 по местному времени в каждом из российских регионов участники мероприятия подошли к окнам, предварительно выключив свет, и посветили в них фонариком смартфона, свечой или настольной лампой. Свои действия они снимали на телефон и делились видеозаписями в социальных сетях. Видео с хештегом #СветПобеды в Сети увидели более 34 млн человек.
Акцию поддержали многие известные люди, среди которых актриса Анна Хилькевич, певица Лера Туманова, блогеры Саша Спилберг, Саша Лукьянова, Арина Данилова, Катя Шкуро.
В этом году участниками акции стали Общероссийский народный фронт, образовательные и культурные организации по всей России.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 15:52День Победы-2021
Десятки тысяч россиян присоединились к акции "Поем двором" в День Победы
 
Анна ХилькевичСаша Спилберг (блогер)РоссияДень ПобедыОбщероссийский народный фронтОбщество
 
 
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