https://ria.ru/20210510/pobeda-1731666579.html
Акция "Свет Победы" прошла в России во второй раз
Акция "Свет Победы" прошла в России во второй раз
Акция "Свет Победы", посвященная 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла во второй раз в России 9 Мая, сообщают организаторы мероприятия. В... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T16:05
2021-05-10T16:05
2021-05-10T16:05
анна хилькевич
саша спилберг (блогер)
россия
день победы
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Акция "Свет Победы", посвященная 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла во второй раз в России 9 Мая, сообщают организаторы мероприятия. В этом году она стала всенародной.В 21.50 по местному времени в каждом из российских регионов участники мероприятия подошли к окнам, предварительно выключив свет, и посветили в них фонариком смартфона, свечой или настольной лампой. Свои действия они снимали на телефон и делились видеозаписями в социальных сетях. Видео с хештегом #СветПобеды в Сети увидели более 34 млн человек.Акцию поддержали многие известные люди, среди которых актриса Анна Хилькевич, певица Лера Туманова, блогеры Саша Спилберг, Саша Лукьянова, Арина Данилова, Катя Шкуро.В этом году участниками акции стали Общероссийский народный фронт, образовательные и культурные организации по всей России.
https://ria.ru/20210510/aktsiya-1731665290.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анна хилькевич, саша спилберг (блогер), россия, день победы, общероссийский народный фронт, общество
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Акция "Свет Победы", посвященная 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла во второй раз в России 9 Мая, сообщают организаторы мероприятия. В этом году она стала всенародной.
В 21.50 по местному времени в каждом из российских регионов участники мероприятия подошли к окнам, предварительно выключив свет, и посветили в них фонариком смартфона, свечой или настольной лампой. Свои действия они снимали на телефон и делились видеозаписями в социальных сетях. Видео с хештегом #СветПобеды в Сети увидели более 34 млн человек.
Акцию поддержали многие известные люди, среди которых актриса Анна Хилькевич, певица Лера Туманова, блогеры Саша Спилберг, Саша Лукьянова, Арина Данилова, Катя Шкуро.
В этом году участниками акции стали Общероссийский народный фронт, образовательные и культурные организации по всей России.