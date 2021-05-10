https://ria.ru/20210510/pobeda-1731623861.html
Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
Венесуэльцы отпраздновали День Победы, устроив флешмоб, сообщило посольство России в латиноамериканской стране. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T02:50
2021-05-10T02:50
2021-05-10T02:50
день победы-2021
россия
симон боливар
каракас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730975331_178:200:1742:1080_1920x0_80_0_0_577ab513a5c98edb2709cda7db154531.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Венесуэльцы отпраздновали День Победы, устроив флешмоб, сообщило посольство России в латиноамериканской стране.Преподаватели местных вузов, студенты и выпускники российских университетов с георгиевскими ленточками на груди спели песню "День Победы" у памятника Симону Боливару рядом с Дворцом правосудия в Каракасе, говорится в сообщении."Спасибо за эту прекрасную дань уважения героям войны, которые боролись за нашу свободу, мир и будущее", - поблагодарила участников акции российская дипмиссия.
https://ria.ru/20210509/maduro-1731607936.html
россия
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730975331_529:343:1512:1080_1920x0_80_0_0_968d3b2ba594cd2fd68f29d2942d40fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, симон боливар, каракас, в мире