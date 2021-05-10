https://ria.ru/20210510/pobeda-1731623861.html

Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы

Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы

Венесуэльцы отпраздновали День Победы, устроив флешмоб, сообщило посольство России в латиноамериканской стране. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T02:50

2021-05-10T02:50

2021-05-10T02:50

день победы-2021

россия

симон боливар

каракас

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Венесуэльцы отпраздновали День Победы, устроив флешмоб, сообщило посольство России в латиноамериканской стране.Преподаватели местных вузов, студенты и выпускники российских университетов с георгиевскими ленточками на груди спели песню "День Победы" у памятника Симону Боливару рядом с Дворцом правосудия в Каракасе, говорится в сообщении."Спасибо за эту прекрасную дань уважения героям войны, которые боролись за нашу свободу, мир и будущее", - поблагодарила участников акции российская дипмиссия.

https://ria.ru/20210509/maduro-1731607936.html

россия

каракас

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, симон боливар, каракас, в мире