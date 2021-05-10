https://ria.ru/20210510/pashinyan-1731681225.html

Парламент во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера

Парламент во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера

Депутаты Национального собрания Армении во второй раз не утвердили кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра, по конституции в этом случае парламент... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T19:02

2021-05-10T19:02

2021-05-10T21:40

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Депутаты Национального собрания Армении во второй раз не утвердили кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра, по конституции в этом случае парламент распускается.За Пашиняна проголосовал один депутат, еще один высказался против, 76 — воздержались.В свою очередь, президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении новых парламентских выборов на 20 июня.Кандидатуру и. о. премьера во второй раз выдвинул правящий альянс "Мой шаг". Как поясняла глава фракции Лилит Макунц, цель заключается в роспуске парламента и проведении досрочных выборов, поэтому депутаты воздержатся при голосовании.Действующий состав Национального собрания продолжит исполнять свои обязанности до открытия первой сессии вновь избранного парламента.Очередной политический кризис разгорелся в Армении этой весной после того, как Вооруженные силы страны в ответ на отставку замглавы Генштаба потребовали ухода Пашиняна с поста премьера.Глава правительства расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Двадцать пятого апреля Пашинян объявил о своей формальной отставке, чтобы запустить механизм роспуска парламента. В интервью РИА Новости Пашинян заявил, что новое голосование покажет, кто пользуется доверием граждан.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/pashinyan-1729991467.html

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никол пашинян, армения, в мире