https://ria.ru/20210510/pashinyan-1731681010.html

Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера

Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера

Армянские депутаты в понедельник повторно не избрали премьер-министра страны, конституцией Армении в этом случае предусмотрен роспуск парламента. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T19:00

2021-05-10T19:00

2021-05-10T19:08

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Армянские депутаты в понедельник повторно не избрали премьер-министра страны, конституцией Армении в этом случае предусмотрен роспуск парламента.Ранее правящая фракция парламента "Мой шаг" во второй раз выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.За кандидатуру Пашиняна проголосовал 1 депутат, против 1 парламентарий, 76 депутатов воздержались.Действующий парламент продолжит свою работу и после роспуска. Согласно Основному закону страны, в случае внеочередных выборов срок его полномочий завершается с момента открытия первой сессии вновь избранного Национального Собрания.Дату внеочередных парламентских выборов назначит своим указом президент страны.Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее. Третьего мая парламент не избрал главу правительства в первый раз.

https://ria.ru/20210509/armeniya-1731594534.html

https://ria.ru/20210503/pashinyan-1730991232.html

армения

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никол пашинян, армения, в мире