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Пашиняна снова выдвинули на пост премьера
Пашиняна снова выдвинули на пост премьера
Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" во второй раз выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:35
2021-05-10T19:59
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ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" во второй раз выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, передает корреспондент РИА Новости."Фракция "Мой шаг" выдвигает на пост премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", — заявила в ходе заседания Национального собрания в понедельник глава фракции Лилит Макунц. По ее словам, фракция воздержится при голосовании для роспуска парламента.Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее. Третьего мая парламент не избрал главу правительства в первый раз.
https://ria.ru/20210509/armeniya-1731594534.html
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никол пашинян, армения, в мире

Пашиняна снова выдвинули на пост премьера

11:35 10.05.2021 (обновлено: 19:59 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" во второй раз выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, передает корреспондент РИА Новости.
"Фракция "Мой шаг" выдвигает на пост премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", — заявила в ходе заседания Национального собрания в понедельник глава фракции Лилит Макунц. По ее словам, фракция воздержится при голосовании для роспуска парламента.
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Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.
Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее. Третьего мая парламент не избрал главу правительства в первый раз.
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