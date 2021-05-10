Пашиняна снова выдвинули на пост премьера
11:35 10.05.2021 (обновлено: 19:59 10.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" во второй раз выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, передает корреспондент РИА Новости.
"Фракция "Мой шаг" выдвигает на пост премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", — заявила в ходе заседания Национального собрания в понедельник глава фракции Лилит Макунц. По ее словам, фракция воздержится при голосовании для роспуска парламента.
Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.
Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее. Третьего мая парламент не избрал главу правительства в первый раз.