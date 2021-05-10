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В Ереване автомобиль из кортежа Пашиняна попал в ДТП, сообщили СМИ
В Ереване автомобиль из кортежа Пашиняна попал в ДТП, сообщили СМИ
Машина сопровождения из кортежа исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна попала в ДТП в центре Еревана, сообщает онлайн-ресурс news.am. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:33
2021-05-10T12:09
никол пашинян
ереван
армения
происшествия
в мире
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ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Машина сопровождения из кортежа исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна попала в ДТП в центре Еревана, сообщает онлайн-ресурс news.am.По данным издания, инцидент произошел в понедельник у здания Центрального банка.Пашинян в эти минуты участвует в специальном заседании парламента, на котором обсуждается его кандидатура на пост премьера.Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее. Третьего мая парламент не избрал главу правительства в первый раз.
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никол пашинян, ереван, армения, происшествия, в мире

В Ереване автомобиль из кортежа Пашиняна попал в ДТП, сообщили СМИ

11:33 10.05.2021 (обновлено: 12:09 10.05.2021)
 
© РИА НовостиНа месте ДТП с автомобилем из кортежа Никола Пашиняна в Ереване, Армения. Кадр из видео
На месте ДТП с автомобилем из кортежа Никола Пашиняна в Ереване, Армения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Машина сопровождения из кортежа исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна попала в ДТП в центре Еревана, сообщает онлайн-ресурс news.am.
По данным издания, инцидент произошел в понедельник у здания Центрального банка.
"На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи", - говорится в сообщении. Судя по видеокадрам, в результате ДТП пострадал один человек.
Пашинян в эти минуты участвует в специальном заседании парламента, на котором обсуждается его кандидатура на пост премьера.
Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.
Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее. Третьего мая парламент не избрал главу правительства в первый раз.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
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Никол ПашинянЕреванАрменияПроисшествияВ мире
 
 
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