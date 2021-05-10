В Палестине сообщили о гибели двадцати человек при авиаударах Израиля
21:47 10.05.2021 (обновлено: 23:44 10.05.2021)
© MAHMUD HAMSАвиаудар Израиля по Сектору Газа
© MAHMUD HAMS
ГАЗА, 10 мая — РИА Новости. Двадцать человек погибли и 65 получили ранения в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщил РИА Новости представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра.
Он уточнил, что среди убитых девять детей и одна женщина.
Ранее в анклаве сообщали о девяти погибших. В свою очередь, в Армии обороны Израиля заявили, что эти данные нужно проверить.
Там подчеркнули, что начали "волну ударов" по сектору Газа в ответ на обстрелы. По последним данным, из анклава по территории Израиля выпустили около 150 ракет, "десятки из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол".
Сирены воздушной тревоги сработали в Иерусалиме и Бейт-Шемеше, а также на юге Израиля в Ашкелоне, Сдероте и в районах, прилегающих к сектору Газа. Сообщалось об одном раненом мирном жителе.
Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам". Там заявили, что это ответ на "агрессию против священного города" Иерусалим и на "преследование нашего народа в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса".
Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца, в ночь на воскресенье в стычках палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300.