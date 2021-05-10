https://ria.ru/20210510/palestina-1731696189.html

В Палестине сообщили о гибели двадцати человек при авиаударах Израиля

В Палестине сообщили о гибели двадцати человек при авиаударах Израиля

Двадцать человек погибли и 65 получили ранения в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщил РИА Новости представитель палестинского Минздрава Ашраф... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T21:47

2021-05-10T21:47

2021-05-10T23:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА, 10 мая — РИА Новости. Двадцать человек погибли и 65 получили ранения в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщил РИА Новости представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра.Он уточнил, что среди убитых девять детей и одна женщина.Ранее в анклаве сообщали о девяти погибших. В свою очередь, в Армии обороны Израиля заявили, что эти данные нужно проверить.Там подчеркнули, что начали "волну ударов" по сектору Газа в ответ на обстрелы. По последним данным, из анклава по территории Израиля выпустили около 150 ракет, "десятки из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол".Сирены воздушной тревоги сработали в Иерусалиме и Бейт-Шемеше, а также на юге Израиля в Ашкелоне, Сдероте и в районах, прилегающих к сектору Газа. Сообщалось об одном раненом мирном жителе.Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам". Там заявили, что это ответ на "агрессию против священного города" Иерусалим и на "преследование нашего народа в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса".Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца, в ночь на воскресенье в стычках палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300.

https://ria.ru/20210510/netanyakhu-1731692188.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, израиль, в мире