https://ria.ru/20210510/palestina-1731683151.html

В Палестине заявили о гибели девяти человек после израильских ударов

В Палестине заявили о гибели девяти человек после израильских ударов

Девять палестинцев, в том числе три подростка, погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщил РИА Новости представитель минздрава... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T19:22

2021-05-10T19:22

2021-05-10T20:45

ашраф аль-кидра

исламский джихад

ашкелон

иерусалим

хамас

израиль

в мире

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ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Девять палестинцев, в том числе три подростка, погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщил РИА Новости представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра."В результате израильских авиаударов по сектору Газа девять палестинцев погибли в анклаве, в том числе три подростка были убиты в городе Бейт-Ханун в северной части Газы", - заявил аль-Кидра.Армия Израиля ранее сообщила, что запуск семи ракет из сектора Газа вызвал срабатывание сирен в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш, одна из них перехвачена системой ПРО "Железный купол". Затем сирены тревоги, сработали также на юге страны в Ашкелоне, Сдероте и на местности, прилегающей к сектору Газа.Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" взяло на себя ответственность за ракетные удары по Израилю. Палестинская группировка "Исламский джихад" в заявлении для прессы также сообщила о нанесении ракетного удара по городу Сдерот в Израиле, где в результате обстрела пострадал один человек.

https://ria.ru/20210510/pomosch-1731646472.html

ашкелон

иерусалим

израиль

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ашраф аль-кидра, исламский джихад, ашкелон, иерусалим, хамас, израиль, в мире