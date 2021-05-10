https://ria.ru/20210510/palestina-1731683151.html
В Палестине заявили о гибели девяти человек после израильских ударов
В Палестине заявили о гибели девяти человек после израильских ударов
Девять палестинцев, в том числе три подростка, погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщил РИА Новости представитель минздрава... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T19:22
2021-05-10T19:22
2021-05-10T20:45
ашраф аль-кидра
исламский джихад
ашкелон
иерусалим
хамас
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731689691_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_0d0ff409ade53f669062bf75484e1707.jpg
ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Девять палестинцев, в том числе три подростка, погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщил РИА Новости представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра."В результате израильских авиаударов по сектору Газа девять палестинцев погибли в анклаве, в том числе три подростка были убиты в городе Бейт-Ханун в северной части Газы", - заявил аль-Кидра.Армия Израиля ранее сообщила, что запуск семи ракет из сектора Газа вызвал срабатывание сирен в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш, одна из них перехвачена системой ПРО "Железный купол". Затем сирены тревоги, сработали также на юге страны в Ашкелоне, Сдероте и на местности, прилегающей к сектору Газа.Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" взяло на себя ответственность за ракетные удары по Израилю. Палестинская группировка "Исламский джихад" в заявлении для прессы также сообщила о нанесении ракетного удара по городу Сдерот в Израиле, где в результате обстрела пострадал один человек.
https://ria.ru/20210510/pomosch-1731646472.html
ашкелон
иерусалим
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731689691_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_afbcace113b486669b33b81251dda3fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашраф аль-кидра, исламский джихад, ашкелон, иерусалим, хамас, израиль, в мире