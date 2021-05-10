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В Палестине заявили о гибели девяти человек после израильских ударов
В Палестине заявили о гибели девяти человек после израильских ударов
Девять палестинцев, в том числе три подростка, погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщил РИА Новости представитель минздрава... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T19:22
2021-05-10T20:45
ашраф аль-кидра
исламский джихад
ашкелон
иерусалим
хамас
израиль
в мире
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ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Девять палестинцев, в том числе три подростка, погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщил РИА Новости представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра."В результате израильских авиаударов по сектору Газа девять палестинцев погибли в анклаве, в том числе три подростка были убиты в городе Бейт-Ханун в северной части Газы", - заявил аль-Кидра.Армия Израиля ранее сообщила, что запуск семи ракет из сектора Газа вызвал срабатывание сирен в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш, одна из них перехвачена системой ПРО "Железный купол". Затем сирены тревоги, сработали также на юге страны в Ашкелоне, Сдероте и на местности, прилегающей к сектору Газа.Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" взяло на себя ответственность за ракетные удары по Израилю. Палестинская группировка "Исламский джихад" в заявлении для прессы также сообщила о нанесении ракетного удара по городу Сдерот в Израиле, где в результате обстрела пострадал один человек.
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ашраф аль-кидра, исламский джихад, ашкелон, иерусалим, хамас, израиль, в мире

В Палестине заявили о гибели девяти человек после израильских ударов

19:22 10.05.2021 (обновлено: 20:45 10.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemМесто гибели палестинцев после израильских ударов по сектору Газа
Место гибели палестинцев после израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Девять палестинцев, в том числе три подростка, погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщил РИА Новости представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра.
"В результате израильских авиаударов по сектору Газа девять палестинцев погибли в анклаве, в том числе три подростка были убиты в городе Бейт-Ханун в северной части Газы", - заявил аль-Кидра.
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Армия Израиля ранее сообщила, что запуск семи ракет из сектора Газа вызвал срабатывание сирен в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш, одна из них перехвачена системой ПРО "Железный купол". Затем сирены тревоги, сработали также на юге страны в Ашкелоне, Сдероте и на местности, прилегающей к сектору Газа.
Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" взяло на себя ответственность за ракетные удары по Израилю. Палестинская группировка "Исламский джихад" в заявлении для прессы также сообщила о нанесении ракетного удара по городу Сдерот в Израиле, где в результате обстрела пострадал один человек.
 
Ашраф аль-КидраИсламский джихадАшкелонИерусалимХамасИзраильВ мире
 
 
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