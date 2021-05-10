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Источник: пензенского оперативника заподозрили в жестоком убийстве
Источник: пензенского оперативника заподозрили в жестоком убийстве
Оперативный сотрудник главка МВД по Пензенской области задержан по подозрению в убийстве человека, которого он, по версии правоохранителей, сначала застрелил, а РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:03
2021-05-10T15:03
2021-05-10T22:43
происшествия
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САРАТОВ, 10 мая — РИА Новости. Оперативный сотрудник главка МВД по Пензенской области задержан по подозрению в убийстве человека, которого он, по версии правоохранителей, сначала застрелил, а затем расчленил и попытался сжечь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержан оперативный сотрудник управления уголовного розыска УМВД по Пензенской области. По версии следствия, подозреваемый в ходе конфликта выстрелил из пистолета в потерпевшего, от огнестрельных ранений он скончался, после этого полицейский расчленил труп и попытался от него избавиться — сжечь", — сказал собеседник агентства.В региональных управлениях СК и МВД заявили РИА Новости, что пока не комментируют эту информацию.
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РИА Новости
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происшествия
САРАТОВ, 10 мая — РИА Новости. Оперативный сотрудник главка МВД по Пензенской области задержан по подозрению в убийстве человека, которого он, по версии правоохранителей, сначала застрелил, а затем расчленил и попытался сжечь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержан оперативный сотрудник управления уголовного розыска УМВД по Пензенской области. По версии следствия, подозреваемый в ходе конфликта выстрелил из пистолета в потерпевшего, от огнестрельных ранений он скончался, после этого полицейский расчленил труп и попытался от него избавиться — сжечь", — сказал собеседник агентства.
В региональных управлениях СК и МВД заявили РИА Новости, что пока не комментируют эту информацию.