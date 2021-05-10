https://ria.ru/20210510/ogranicheniya-1731660509.html
В Малайзии вводят жесткие ограничения из-за коронавируса
В Малайзии вводят жесткие ограничения из-за коронавируса
Правительство Малайзии вводит в действие на период с 12 мая по 7 июня "Указ о контроле передвижения", представляющий собой набор жестких мер контроля... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:22
2021-05-10T15:22
2021-05-10T15:22
распространение коронавируса
мухиддин яссин
здоровье - общество
куала-лумпур
малайзия
в мире
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БАНГКОК, 10 мая – РИА Новости. Правительство Малайзии вводит в действие на период с 12 мая по 7 июня "Указ о контроле передвижения", представляющий собой набор жестких мер контроля распространения коронавирусной инфекции, на всей территории страны.Об этом заявил в понедельник в специальном обращении к нации премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин.Все передвижения между провинциями страны запрещаются, кроме чрезвычайных случаев и передвижения грузового транспорта, транспорта снабжения и транспортных средств чрезвычайных служб, говорится в заявлении, которое публикует интернет-версия газеты The Star.Традиционные для Малайзии массовые выезды для посещения родственников в других провинциях в период окончания Рамадана в этом году также запрещены, говорится в заявлении.Передвижение в личном автомобильном транспорте и всех видах такси разрешено только в случаях, когда в автомобиле находятся не более трех человек, включая водителя. Все учебные заведения страны на период действия указа закрываются, кроме случаев, когда в них проходят международные экзамены (для поступления в иностранные вузы).Несмотря на строгие меры контроля, все сектора экономики остаются действующими, массового перехода на удаленную работу и закрытия предприятий указом не предполагается, также говорится в заявлении.Жесткие меры контроля приняты Малайзией в связи с происходящей в настоящее время вспышкой коронавирусной инфекции, в ходе которой количество ежедневных заражений COVID-19 возросло до трех и более тысяч человек. В понедельник в стране зарегистрировано 3807 новых заражений и 17 смертей от коронавирусной инфекции."Указ о контроле передвижения" уже действует в настоящее время в столице страны Куала-Лумпуре. С 12 мая по 7 июня он будет действовать на всей территории страны.Всего за время пандемии в Малайзии заболели 444 484 человек, выздоровели более 405 тысяч человек, скончались 1700 человек.
https://ria.ru/20210419/koronavirus-1729003170.html
https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729484561.html
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мухиддин яссин, здоровье - общество, куала-лумпур, малайзия, в мире
БАНГКОК, 10 мая – РИА Новости.
Правительство Малайзии
вводит в действие на период с 12 мая по 7 июня "Указ о контроле передвижения", представляющий собой набор жестких мер контроля распространения коронавирусной инфекции, на всей территории страны.
Об этом заявил в понедельник в специальном обращении к нации премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин
.
Все передвижения между провинциями страны запрещаются, кроме чрезвычайных случаев и передвижения грузового транспорта, транспорта снабжения и транспортных средств чрезвычайных служб, говорится в заявлении, которое публикует интернет-версия газеты The Star.
Традиционные для Малайзии массовые выезды для посещения родственников в других провинциях в период окончания Рамадана в этом году также запрещены, говорится в заявлении.
Передвижение в личном автомобильном транспорте и всех видах такси разрешено только в случаях, когда в автомобиле находятся не более трех человек, включая водителя. Все учебные заведения страны на период действия указа закрываются, кроме случаев, когда в них проходят международные экзамены (для поступления в иностранные вузы).
Несмотря на строгие меры контроля, все сектора экономики остаются действующими, массового перехода на удаленную работу и закрытия предприятий указом не предполагается, также говорится в заявлении.
Жесткие меры контроля приняты Малайзией в связи с происходящей в настоящее время вспышкой коронавирусной инфекции, в ходе которой количество ежедневных заражений COVID-19 возросло до трех и более тысяч человек. В понедельник в стране зарегистрировано 3807 новых заражений и 17 смертей от коронавирусной инфекции.
"Указ о контроле передвижения" уже действует в настоящее время в столице страны Куала-Лумпуре
. С 12 мая по 7 июня он будет действовать на всей территории страны.
Всего за время пандемии в Малайзии заболели 444 484 человек, выздоровели более 405 тысяч человек, скончались 1700 человек.