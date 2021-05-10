https://ria.ru/20210510/netanyakhu-1731692188.html

Нетаньяху пообещал, что атакующие Израиль заплатят высокую цену

Нетаньяху пообещал, что атакующие Израиль заплатят высокую цену

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что тот, кто атакует страну, заплатит высокую цену. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T20:56

2021-05-10T20:56

2021-05-10T23:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

восточный иерусалим

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что тот, кто атакует страну, заплатит высокую цену.Премьер-министр добавил, что "текущий конфликт может продолжаться какое-то время".Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.После этого, как сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, десятки ракет были выпущены по территории Израиля, большинство ракет из сектора Газа или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол", однако в Сдероте один человек получил ранения. Сирены тревоги сработали в том числе в Иерусалиме.

https://ria.ru/20210510/izrail-1731686537.html

восточный иерусалим

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, израиль, в мире