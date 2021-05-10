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Нетаньяху пообещал, что атакующие Израиль заплатят высокую цену
Нетаньяху пообещал, что атакующие Израиль заплатят высокую цену
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что тот, кто атакует страну, заплатит высокую цену. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T20:56
2021-05-10T20:56
2021-05-10T23:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
восточный иерусалим
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что тот, кто атакует страну, заплатит высокую цену.Премьер-министр добавил, что "текущий конфликт может продолжаться какое-то время".Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.После этого, как сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, десятки ракет были выпущены по территории Израиля, большинство ракет из сектора Газа или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол", однако в Сдероте один человек получил ранения. Сирены тревоги сработали в том числе в Иерусалиме.
https://ria.ru/20210510/izrail-1731686537.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, израиль, в мире