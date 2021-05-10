https://ria.ru/20210510/natoschak-1731620865.html

Диетолог рассказал, чего нельзя пить натощак

Диетолог рассказал, чего нельзя пить натощак

Какие напитки и почему не стоит употреблять на голодный желудок, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T04:10

2021-05-10T04:10

2021-05-10T04:10

михаил гинзбург

россия

здоровье

питание

медицина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/92266/44/922664439_0:237:3076:1967_1920x0_80_0_0_ce217d5a84c2490ae4049181495bc0b7.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Какие напитки и почему не стоит употреблять на голодный желудок, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.Перед едой, безусловно, можно пить воду, отметил он. Но все остальные напитки допустимо употреблять натощак с оглядкой на состояние своего здоровья, потому что какие-то из них могут раздражать желудок, а другие — приводить к резкому подъему уровня сахара в крови.Например, кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли. Только если этот орган здоров, кислые жидкости можно употреблять натощак, считает Гинзбург. После приема пищи желудок лучше защищен, пояснил он. С некоторыми другими напитками ситуация аналогичная."При условии, если желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком", — сказал врач-диетолог.По его словам, сильно раздражают желудок соки, и это одна из причин, по которой они не подходят для употребления натощак. Но есть еще одно обстоятельство: в любых соках, даже овощных, содержится сахар. Даже если пищеварительная система работает превосходно, напитки, в состав которых входит это вещество, могут спровоцировать резкий скачок сахара в крови, предупредил Гинзбург.Но особенно вреден на голодный желудок алкоголь, подчеркнул он."Алкоголь натощак крайне нежелателен: он быстро всасывается, подпрыгивает уровень сахара в крови, и возникает неприятная проблема — идет нарушение обмена веществ", — объяснил Гинзбург.

https://ria.ru/20210401/toksiny-1603505467.html

https://ria.ru/20201216/voda-1589509891.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гинзбург, россия, здоровье, питание, медицина, общество