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Диетолог рассказал, чего нельзя пить натощак
Диетолог рассказал, чего нельзя пить натощак
Какие напитки и почему не стоит употреблять на голодный желудок, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T04:10
2021-05-10T04:10
2021-05-10T04:10
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Какие напитки и почему не стоит употреблять на голодный желудок, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.Перед едой, безусловно, можно пить воду, отметил он. Но все остальные напитки допустимо употреблять натощак с оглядкой на состояние своего здоровья, потому что какие-то из них могут раздражать желудок, а другие — приводить к резкому подъему уровня сахара в крови.Например, кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли. Только если этот орган здоров, кислые жидкости можно употреблять натощак, считает Гинзбург. После приема пищи желудок лучше защищен, пояснил он. С некоторыми другими напитками ситуация аналогичная."При условии, если желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком", — сказал врач-диетолог.По его словам, сильно раздражают желудок соки, и это одна из причин, по которой они не подходят для употребления натощак. Но есть еще одно обстоятельство: в любых соках, даже овощных, содержится сахар. Даже если пищеварительная система работает превосходно, напитки, в состав которых входит это вещество, могут спровоцировать резкий скачок сахара в крови, предупредил Гинзбург.Но особенно вреден на голодный желудок алкоголь, подчеркнул он."Алкоголь натощак крайне нежелателен: он быстро всасывается, подпрыгивает уровень сахара в крови, и возникает неприятная проблема — идет нарушение обмена веществ", — объяснил Гинзбург.
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михаил гинзбург, россия, здоровье, питание, медицина, общество
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Какие напитки и почему не стоит употреблять на голодный желудок, объяснил в интервью радио Sputnik
доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург
.
Перед едой, безусловно, можно пить воду, отметил он. Но все остальные напитки допустимо употреблять натощак с оглядкой на состояние своего здоровья, потому что какие-то из них могут раздражать желудок, а другие — приводить к резкому подъему уровня сахара в крови.
Например, кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли. Только если этот орган здоров, кислые жидкости можно употреблять натощак, считает Гинзбург. После приема пищи желудок лучше защищен, пояснил он. С некоторыми другими напитками ситуация аналогичная.
"При условии, если желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком", — сказал врач-диетолог.
По его словам, сильно раздражают желудок соки, и это одна из причин, по которой они не подходят для употребления натощак. Но есть еще одно обстоятельство: в любых соках, даже овощных, содержится сахар. Даже если пищеварительная система работает превосходно, напитки, в состав которых входит это вещество, могут спровоцировать резкий скачок сахара в крови, предупредил Гинзбург.
"В чем тут проблема? Все, что мы пьем натощак, "добегает" очень быстро до кишечника и начинает там очень быстро всасываться. Поэтому сахаросодержащие газировки, сахаросодержащие напитки типа чая, компота, нежелательно пить натощак", — сказал врач-диетолог.
Но особенно вреден на голодный желудок алкоголь, подчеркнул он.
"Алкоголь натощак крайне нежелателен: он быстро всасывается, подпрыгивает уровень сахара в крови, и возникает неприятная проблема — идет нарушение обмена веществ", — объяснил Гинзбург.