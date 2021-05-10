https://ria.ru/20210510/myasnikov-1731671316.html

Мясников назвал страшную ошибку людей, попавших в больницу

Мясников назвал страшную ошибку людей, попавших в больницу

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил всех, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями, о необходимости двигаться и не прекращать физическую... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T17:04

2021-05-10T17:04

2021-05-10T17:12

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил всех, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями, о необходимости двигаться и не прекращать физическую деятельность. Медик объяснил, что существует специальная шкала измерения активности больного. Отвечая на вопросы, пациент заполняет анкету и по результатам ему дают прогноз на ближайшее будущее. Мясников подчеркнул, что крайне важно даже лежачим больным, у которых нет возможности двигаться, выполнять упражнения в кровати.

https://ria.ru/20210424/gipertoniya-1729785834.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество