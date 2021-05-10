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Мясников назвал страшную ошибку людей, попавших в больницу
Мясников назвал страшную ошибку людей, попавших в больницу
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил всех, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями, о необходимости двигаться и не прекращать физическую... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T17:04
2021-05-10T17:04
2021-05-10T17:12
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил всех, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями, о необходимости двигаться и не прекращать физическую деятельность. Медик объяснил, что существует специальная шкала измерения активности больного. Отвечая на вопросы, пациент заполняет анкету и по результатам ему дают прогноз на ближайшее будущее. Мясников подчеркнул, что крайне важно даже лежачим больным, у которых нет возможности двигаться, выполнять упражнения в кровати.
https://ria.ru/20210424/gipertoniya-1729785834.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество