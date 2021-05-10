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В Италии поймали за рулем лжеслепого, получавшего пенсию по инвалидности
В Италии поймали за рулем лжеслепого, получавшего пенсию по инвалидности
Финансовая гвардия Италии задержала с поличным жителя городка Кротоне, который находился за рулем автомобиля, несмотря на "полную слепоту" по документам. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:15
2021-05-10T15:15
италия
в мире
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РИМ, 10 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Финансовая гвардия Италии задержала с поличным жителя городка Кротоне, который находился за рулем автомобиля, несмотря на "полную слепоту" по документам.67-летнего мужчину обнаружили в рамках общенационального расследования, в рамках которого Фингвардия проверяла всех получателей пособия по инвалидности по зрению, сопоставляя их медицинские документы и данные о пенсионных выплатах. Итальянца выдали водительские права: информация из управления дорожного движения позволила установить, что он обращался за их заменой.На видеоролике силового ведомства пожилой мужчина спокойно садится за руль ярко-желтой машины, забрав какие-то вещи из багажника. Затем на кадрах оперативной съемки его останавливают для проверки документов и заставляют выйти из автомобиля.С 2011 года мошенник незаконно получил 160 тысяч евро. Местный судья распорядился арестовать различное его имущество на эту сумму.
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италия, в мире

В Италии поймали за рулем лжеслепого, получавшего пенсию по инвалидности

15:15 10.05.2021
 
© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Фото : Polizia di Stato
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РИМ, 10 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Финансовая гвардия Италии задержала с поличным жителя городка Кротоне, который находился за рулем автомобиля, несмотря на "полную слепоту" по документам.
67-летнего мужчину обнаружили в рамках общенационального расследования, в рамках которого Фингвардия проверяла всех получателей пособия по инвалидности по зрению, сопоставляя их медицинские документы и данные о пенсионных выплатах. Итальянца выдали водительские права: информация из управления дорожного движения позволила установить, что он обращался за их заменой.
На видеоролике силового ведомства пожилой мужчина спокойно садится за руль ярко-желтой машины, забрав какие-то вещи из багажника. Затем на кадрах оперативной съемки его останавливают для проверки документов и заставляют выйти из автомобиля.
"Он вел абсолютно нормальную повседневную жизнь, совершая поездки на машине", - говорится в сообщении.
С 2011 года мошенник незаконно получил 160 тысяч евро. Местный судья распорядился арестовать различное его имущество на эту сумму.
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